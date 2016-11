FOTO: Izredni dogodek: največja trgovska centra v državi zaprta

EUROPARK IN CITYPARK NE OBRATUJETA

LJUBLJANA, MARIBOR – Nedeljski kupci v obeh največjih slovenskih mestih so danes ostali pred zaprtimi vrati. Javila se nam je bralka Zarja, ki bo morala na nakup v mariborskem Europarku počakati do jutri. Ko smo krenili po sledi bralkine informacije o zaprtih vratih štajerske »šopingerske meke«, smo ugotovili, da je vzrok zaprtja povsem banalen – inventura. Tole so objavili na spletni strani.

Zaprt tudi Citypark

Spletno poizvedovanje je pokazalo, da je zaprt tudi največji trgovski center v Sloveniji nasploh, ljubljanski Citypark. Na spletni strani so zapisali tole.

Prepričani smo, da bo Zarja kljub zaprti trgovini preživela prijetno nedeljo.