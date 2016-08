FOTO: Hrvaška veriga pekovskih izdelkov ne priznava blejskih kremnih rezin

Znana hrvaška veriga pekovskih izdelkov očitno ne priznava tradicije slavnih blejskih kremnih rezin. Vsaj tako je zatrdil naš bralec Mirko in posnel fotografijo, s katere je razvidno, da gre po njihovo za italijanske kremne rezine.

Tudi wikipedija navaja, da so najbolj znane ravno blejska, samoborska in zagrebška kremna rezina. V Srbiji, BiH in Črni gori pa jo imenujejo 'krempita'. Italijanske nismo zasledili nikjer.

Je tudi vas kaj zmotilo? Sporočite nam.