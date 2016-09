FOTO: Eksplozije pri Bovcu, bralec: Norija po 100 letih!

BOVEC – »Norija po 100 letih!« To je k fotografijam sivih oblakov dima pripisal bralec Milko, gre pa za posnetek miniranja pod Rombonom.

Dogajanje se je, sodeč po objavah na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, začelo že ob 6 . uri, in sicer na dveh lokacijah. Takole so zapisali v uradni objavi: »Uničevanje najdenih neeksplodiranih ubojnih sredstev v kaverni Plužna, občina Bovec.«

V naslednji pa: »Uničevanje najdenih neeksplodiranih ubojnih sredstev v kaverni na planini Goričica, občina Bovec.«