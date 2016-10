FOTO: Dobrota ne pozna meja, rešili so jo gasilci

DRAVOGRAD – Ko potrebujemo pomoč, nam gasilci vedno pomagajo. Na njih se lahko zanesemo. Pa ne samo ljudje. Tudi živali.

Pred dnevi so se gasilci PGD Dravograd odzvali na pomoč DPMŽ Koroška, in sicer zaradi muca, ki je bil ujet v zračniku. Gasilci so svoje delo odlično opravili in ga rešili gotove smrti.

»Hvala zbrani ekipi za resnost, odzivnost in srčnost. Mala mucka je že pri nas na varnem,« so se jim zahvalili iz omenjenega društva.