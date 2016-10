FOTO: Dežela okusov v ognju, dvema pomagali s kisikovo masko

LJUBLJANA – V torek malo pred poldnevom je v Trnovem izbruhnil požar, zaradi katerega so dve osebi prepeljali v bolnišnico .

Z ognjem so se spopadli ljubljanski poklicni gasilci, ki pa so imeli po poročanju našega bralca nemalo težav z dostopom. Obvestil nas je, da je prišlo na intervencijo osem gasilskih vozil, ki pa so imela težave s pristopom, saj je bilo ravno v ponedeljek odprtje prenovljene Eipprove ulice.

Kot pravi, je zagorelo v restavraciji Dežela okusov, od koder so sporočili, da so morali svoja vrata zaradi dogodka nemudoma zapreti, upajo pa, da bo kmalu spet vse po starem.

Dvema pomagali s kisikovo masko

Obrnili smo se na Gasilsko brigado Ljubljana (GBL), kjer nam je tiskovni predstavnik Robert Okorn pojasnil, da težav z dostopom niso imeli oziroma jih vsaj v poročilu ni zaznati, je pa razkril nekaj več podrobnosti o intervenciji. Ob prihodu na kraj so zahtevali dodatne ekipe iz PGD Trnovo, potem pa so morali dvema zaposlenima nuditi prvo pomoč s kisikovo masko, objekt izpraznili ter se spopadli z zublji. PGD Črnuče so po koncu gašenja in čiščenja aktivirali za dežuranje na kraju. Po njihovih podatkih je posredovalo skupaj 25 gasilcev (11 poklicnih in 14 prostovoljnih) z več vozili.

Ogenj po napeljavi do strehe

Policija je po koncu ogleda sporočila, da je zagorelo v kuhinji gostinskega objekta, požar pa se je po napeljavi razširil vse do ostrešja. »Dogodek nima elementov kaznivega dejanja. Nastalo je za nekaj deset tisoč evrov materialne škode, dve osebi pa sta utrpeli lahke telesne poškodbe,« so zapisali. Poročali smo že, da sta se dva človeka nadihala dima. Policija je dodala, da je bilo v času požara v lokalu tudi nekaj gostov, ki pa so objekt zapustili in se niso poškodovali.