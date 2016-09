FOTO: Delavci na robu brez ograje, brez čelad

LJUBLJANA – Kdaj se bo zgodila nesreča na gradbišču hotela Intercontinental, je bilo očitno le še vprašanje časa. Bralec, ki želi ostati anonimen (ime hranimo v uredništvu), pa že dalj časa spremlja, v kakšnih razmerah delajo delavci, in se čudi, da se ni zgodilo kaj hujšega že prej. Pred dobrima dvema tednoma je namreč eden izmed delavcev omahnil v globino in se pri tem poškodoval. Na kraju dogodka so bili policisti in reševalci, ki so lažje poškodovanega delavca odpeljali v bolnišnico.

Na gradbišču hotela je redno, skoraj vsak mesec, prisoten tudi inšpektorat za delo. Kot so pojasnili, so zadnji nadzor opravili 30. avgusta. »IRSD je delodajalcu na podlagi ugotovljenih kršitev oziroma nepravilnosti pri delu na gradbišču navedenega hotela izdal tudi več ukrepov.«

Izzivajo usodo?

»Delavci stojijo čisto na robu brez ograje, brez čelad. O neustreznih varnostnih standardih sem obvestil tudi pristojno inšpekcijo, vendar tam ob mojem klicu ni bilo posluha. Želeli so me prevezati, vendar menim, da sem svojo državljansko dolžnost že opravil s tem, ko sem jih obvestil o stanju na gradbišču,« je situacijo na gradbišču opisal naš bralec.

A na inšpektoratu pojasnjujejo, da nesreča, ki se je pripetila pred dnevi, nima nobene povezave s situacijami, ki so zabeležene na fotografijah. »Neuporaba varnostnih čelad in nezagotavljanje varovanja delavcev pred padcem seveda ni v skladu s predpisi. Ob tem pojasnjujemo, da se razmere na gradbiščih zaradi velike intenzivnosti dela in različnih izvajalcev, ki opravljajo delo (poleg gradbincev tudi električarji, fasaderji, krovci ...), spreminjajo iz minute v minuto, zato lahko pride tudi do situacij, ko kljub rednemu nadzoru inšpektorjev predpisi niso ves čas v celoti upoštevani,« so še dogajanje na gradbišču pojasnili na inšpektoratu.