FOTO: Dars pri Šiški opozarja na nevarnost poledice

LJUBLJANA – »Na ljubljanski obvoznici očitno obstaja nevarnost poledice,« piše bralec Zlatko, ki nam je posredoval fotografije ljubljanske obvoznice. Pričajo, da tam, čeprav so temperature krepko nad ničlo, obstaja nevarnost poledice, in to v dolžini kar dveh kilometrov.

Znaka stojita v smeri Bežigrada, kjer je izvoz na Celovško.

Za vsak primer smo pokukali še k profesionalcem, na spletno stran varna.voznja.si, kjer pomen znakov z obvoznice pojasnjujejo takole.