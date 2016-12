FOTO: Črna gradnja, v katero so vpleteni znani Slovenci, razdejana

IZOLA – Beseda razvpito zares opiše posestvo Bužekijan. Gre za kmetijo, pri kateri se je omenjal tudi znani slovenski par odvetnik Miro Senica in nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Po zadnjih podatkih v medijih naj bi bilo posestvo v lasti družbe Mala Seva, katere lastnik je Edi Bužekijan, in, milo rečeno, propada. Pa ne zaradi staranja, temveč vandalov.

Bralka Jasna se je prejšnji teden sprehodila mimo velikega posestva, kjer naj bi nekoč v prihodnosti dopustovali petičneži, in ugotovila, da se to očitno še dolgo ne bo zgodilo. Stekla so razbita, pred vhodom pa je bil parkiran ogromen kombi z visokih drogom. Zakaj, ni mogla ugotoviti.

Na Policijski upravi Koper smo preverili, kaj se je zgodilo na omenjenem posestvu. Povedali so nam, da so že marca letos prejeli prijavo na to temo, a da zadeva še ni zaključena. O kombiju, ki je bil parkiran pred posestvom, nam niso mogli povedati ničesar.

Po odgovore smo se napotili k Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), saj so bile na vozilu njihove oznake: »Vozilo, ki ga omenjate, je namenjeno meritvam v radiofrekvenčnem spektru, ki služijo kot podlaga za načrtovanje in upravljanje frekvenčnih pasov, kar je ena od osnovnih dejavnosti agencije. V konkretnem primeru je agencija izvajala meritve radijskih motenj, ki jih povzročajo italijanske zvokovne difuzijske radijske postaje slovenskim zvokovnim difuzijskim radijskim postajam. Lokacija, na katero se nanaša vprašanje, je le ena od petih, kjer je agencija v četrtek izvajala meritve. Vozilo stoji na javni cesti. Agencija sama presoja, kdaj je treba izvesti meritve na terenu kot pomoč pri načrtovanju uporabe radiofrekvenčnega spektra.«

Strah, da bi bila na drogu kamera, ki bi snemala tudi mimoidoče in tako posegala v njihove življenje, je tako odveč.

