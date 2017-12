FOTO: Bralka razočarana: »Policija nam je obrnila hrbet«

LJUBLJANA – Pred dnevi je na vrtu za Savo v Črnučah zgorela brunarica. Naša bralka, ki je lastnica sedanjega pogorišča, je zapisala: »Policija nam je obrnila hrbet, saj jih ne zanima, da nekoga sumimo (češ da ne moremo obtoževati brez dokazov, niso si želeli zapisati niti imena osebe), poleg tega pa se jim je zdelo neverjetno, ko smo izjavili, da je škode za najmanj 3000 evrov. Že sama brunarica velikosti osem krat tri je vredna veliko več, kaj šele vse, kar je bilo v njej.«

Bralka za kakršno koli informacijo, ki bi jih pripeljala do storilca, ponuja denarno nagrado.

Za pojasnila smo se obnili tudi na ljubljansko policijsko upravo, kjer pravijo, da so bili 20. decembra malo pred 22. uro obveščeni o požaru. Zagorela je lesena baraka na Ulici Koroškega bataljona v Ljubljani. Na kraju so posredovali gasilci, vendar je objekt kljub temu pogorel v celoti. Policisti so, tako poročajo zavarovali kraj, saj ni bil znan lastnik objekta. Nato se je 21. decembra lastnik objekta zglasil na policijski postaji Ljubljana Bežigrad. Po zbranih obvestilih in ugotovitvah na kraju je bilo ugotovljeno, da je bil požar verjetno posledica kaznivega dejanja. Policisti kriminalistično preiskavo nadaljujejo.