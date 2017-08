FOTO: Bralci dokazali, da na vrtovih rastejo pravi orjaki

SOČNI IN MESNATI

LJUBLJANA – Fotografija Ankinega paradižnika , ki je tehtal slab kilogram in pol, je očitno spodbudila tudi druge naše bralce, da so se opogumili ter odločili z nami in vami deliti svoje vrtnarske dosežke.

Ob pogledu na sočne in mesnate paradižnike so se nam pocedile sline. Kot kaže, je v naši mali deželi kar precej takih, ki imajo spretne vrtnarske roke. Kako krasne fotografije so nam poslali, preverite v galeriji.

Ste tudi vi ponosni na svoj pridelek? Pošljite nam fotografije, z veseljem jih bomo objavili.