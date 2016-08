FOTO: Bohinj: Golfa odneslo v kamp, odpeljali nosečo turistko

UKANC – Bralec Tomaž je bil včeraj popoldne med dopustovanjem ob Bohinjskem jezeru priča prometni nesreči, v kateri je bila udeležena tudi nosečnica, ki so jo odpeljali reševalci. Takole je pripisal h galeriji slik, ki si jo lahko ogledate zgoraj: »Prilagam nekaj slik grozne nesreče, ki se je zgodila včeraj popoldne v kampu Zlatorog Bohinj. Voznik golfa kranjskih tablic je zaradi neprilagojene hitrosti (tako so povedali očividci) zgrmel s ceste v kamp. Le nekaj metrov pred šotori, ko je podrl tudi ograjo, ga je k sreči ustavila bukev. Šofer in sopotnik sta bila težje poškodovana. Pohvala reševalcem in gasilcem za izjemno hitro ukrepanje. Mimogrede je oplazil nosečo slovensko turistko, ki pa so jo preventivno odpeljali z reševalnim vozilom.«

Očitno je bila na včerajšnjo črno soboto, ko so na slovenskih cestah umrli trije Slovenci, to vendarle sreča v nesreči, saj bi se glede na to, da je Tomaž zapisal še »očividci so povedali, da je prehiteval vse mogoče na cesti Ribčev Laz proti Ukancu«, lahko končalo še veliko slabše.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos je pojasnil, da o ravnanju voznika policisti še vodijo postopek, prvi izsledki preiskave pa kažejo: »V prometni nesreči je voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in v dejanju poškodoval še eno udeleženko, ki je bila blizu tega vozila. Glede na prve podatke gre v nesreči za lažje telesne poškodbe.«

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so objavili nekaj informacij o nesreči: »Ob 19.16 je v naselju Ukanc (občina Bohinj) prišlo do prometne nesreče, v kateri sta se poškodovali dve osebi. Posredovali so gasilci PGD Bled in Bohinjska Bistrica, ki so odklopili akumulator na vozilu, kraj dogodka požarno in prometno zavarovali ter osvetlili. Vozilo so nato dvignili in postavili na vlečno vozilo ter cestišče očistili.«