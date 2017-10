Celjski dijaki besni: voznik jim ni dovolil na avtobus

CELJE – Bralec Žiga, ki se z avtobusom vsak dan vozi na relaciji Rogaška Slatina–Celje, se je še z nekaj drugimi dijaki skušal v četrtek v Celju vkrcati na avtobus, ki je ob 14.10 krenil proti Rogaški. »Do zdaj ni bilo nobenih težav, a v četrtek je voznik avtobusa meni in drugim prepovedal vstop na avtobus. Rekel je, da za nas dijake ni prostora in da je ta avtobus samo za delavce, kar pa sploh ni res, saj sem klical na Izletnik, kjer so mi povedali, da je to dodatna linija za vse ljudi,« je zapisal Žiga. Ta avtobus je bil edini ob tej uri, naslednji je peljal šele dve uri kasneje. »Voznik je s povišanim tonom odgovoril, da ga nič ne zanima in da za nas smrkavce na tem avtobusu ni prostora. A avtobus je bil na pol prazen in lahko sem videl, da na njem že sedi vsaj 10 dijakov, meni in preostalim 10 pa je vstop prepovedal.«

Žiga si je prevoz domov nato moral urediti na drugačen način, drugi pa so v Celju čakali zaradi »nespodobnega avtobusnega šoferja«.

Kaj se je v četrtek dogajalo na avtobusni postaji v Celju in zakaj voznik dijakom ni dovolil na avtobus, preverjamo tudi pri Izletniku Celje. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

