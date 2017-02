Bralka v postelji, nekdo pa v Ameriki troši njen denar

Delavska hranilnica

»Vsak podatek, ki ga imetnik plačilne kartice vnese pri spletnem nakupu se hrani v sistemu spletnega trgovca. Varnost vnesenih podatkov o kartici je odvisna od varnosti sistema tega trgovca. V zadnjem času obstajajo tudi novi načini socialnega inženiringa, ko prevaranti kličejo stranke v imenu klicnega centra banke ter na ta način poskušajo pridobiti podatke, ki so zapisani na plačilni kartici. S tako pridobljenimi podatki, lahko potem opravijo spletne nakupe. Imetnikom kartic zato svetujemo, da uporabljajo samo zaupanja vredne spletne trgovce ter da naj ne nasedajo telefonskim klicem, s katerim želi sogovornik pridobiti varnostne podatke s kartice (CVC ali CVV koda, mesec in leto veljavnosti kartice). Nakupovanje po spletu pa priporočamo pri trgovcih, ki so dodatno varnostno opremljena s t.i. Mastercard SecureCode avtentikacijo, saj omogoča dodatno preverjanje in potrditev nakupov z SMS varnostno kodo in niso dovolj le podatki, ki so navedeni na kartici.

Kaj lahko imetnik naredi sam?

Vsakemu imetniki plačilne kartic v Delavski hranilnici, še posebej pa tistim, ki kartice uporabljajo za spletne nakupe svetujemo, da si na kartici aktivira tako imenovani varnostni SMS. To pomeni, da za vsak izvršen nakup prejme SMS sporočilo in lahko v primerih kot pri vaši bralki, takoj blokira kartico ter s tem prepreči nadaljnje transakcije. Za vsako zlorabljeno transakcijo se sprožijo reklamacijski postopki, da se stranki povrnejo sredstva. V veliki večini so strankam sredstva povrnjena, izjeme so pri primerih, ko so roki za povračilo pretekli. Imetnikom svetujemo, da mesečne podatke o prometu s karticami redno spremljajo ter v primeru odstopanj takoj pokličejo banko.«