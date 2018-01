Bralka opozarja: To so bolniki s facebooka

LJUBLJANA – Na spletu na uporabnike na vsakem koraku preži nevarnost. Perverzneži in pohotneži namreč tam pogosto iščejo tarče, s katerimi želijo izmenjati vroče fotografije. Precej neprijetnih izkušenj s takimi »bolniki«, kot jih imenuje sama, ima tudi naša bralka, ki želi ostati anonimna.

»Pišem vam z željo, da to javno objavite in opozorite uporabnike facebooka na bolnike, ki prežijo na družbenih omrežjih in na izredno prizadet način iščejo – še sama ne vem, kaj točno. V priponki vam pošiljam screenshote, ki jih boste verjetno morali malo cenzurirati. Z njimi lahko javnosti pokažete, kaj se dogaja na facebooku, čemu so izpostavljeni naši otroci in kako človeška neumnost ne pozna meja,« je zapisala.

Našo bralko so zasuli z intimnimi fotografijami svojih nabreklih udov in izsekov iz pornografskih filmov. Neznanci so ji ponujali vročo posteljno akcijo, neobvezne zmenke … Eden izmed njih je celo brez težav priznal, da je spolni manijak. Kakšne packarije so pošiljali naši bralki, preverite v fotogaleriji zgoraj.