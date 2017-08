Bralka Lidija: Po velikem zmagoslavju v Mariboru bes in sramota

MARIBOR – Po torkovem zmagoslavju mariborskih nogometašev , ki so se uvrstili v skupinski del lige prvakov, so navijači seveda več kot zadovoljni, nekateri pa tudi razočarani. Med njimi je bralka Lidija, ki se je v Maribor pripeljala iz Koroške. »Pred stadionom smo srečevali navijače iz vse Slovenije, ki so prišli podpret mariborske nogometaše. Vzdušje je bilo fenomenalno, veselje neizmerno,« opisuje dogajanje, ki ga je skalila poteza redarjev – podobno kot pred tedni, ko so v Ljudskem vrtu gostili Islandce .

Razočarani in besni

In kaj je bralko tako zmotilo? »Moram pa se obregniti na Mestno občino Maribor (MOM). Zelo slabo je bilo poskrbljeno za parkirna mesta, ki so večni problem na vsaki tekmi. Že ko smo prispeli, smo videli obvestila redarske službe na nekaterih vozilih. Konec tekme je dobilo kazen več kot 1000 osebnih avtomobilov. Veselje po koncu tekme je marsikaterega navijača ujezilo, besni smo bili, da smo prejeli obvestila, saj je žal za parkiranje zelo slabo poskrbljeno.« Po njenem mnenju je MOM v torek s kaznimi zaslužila sedem do osem tisoč evrov, kar je »sramota«. »Plačaš karto, gorivo, v upanju, da boš preživel čudovite trenutke na tekmi, se poveselil z nogometaši, navijači, potem pa kazen,« nadaljuje bralka Lidija, ki meni, da bi moral biti štajerski prestolnici nogomet v ponos, ne pa da »nesramno služi na račun navijačev«, ki svojih avtomobilov nimajo kam parkirati. Tako se raje pridružijo preostalim, ki avtomobile pustijo na travi ali kje drugje. »Naslednjič se bomo navijači vprašali, ali bomo sploh še hodili v Maribor navijat, saj ne moreš vedno prejeti kazni zaradi slabe organizacije MOM glede parkirišč. NK Mariboru je uspelo. Žal to ne moremo reči za MOM.«

Z vprašanji glede parkiranja smo se obrnili tudi na pristojne organe. Ko nam bodo posredovali odgovore, jim bomo objavili.

Ste tudi vi opazili kaj, na kar bi radi opozorili? Uporabite spodnji obrazec!