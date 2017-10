Bralec Zvone: Pred Barcelono vse stoji

BARCELONA – Poreferendumska mrzlica in protesti zoper policijsko nasilje – kot pravijo množice na ulicah Barcelone in avtocestah zunaj nje –, so zajele mesto zabave, kulture in blišča.

Kot smo že poročali, se je v Barceloni ustavilo domala vse , od podzemne železnice do tržnic in trgovin. Stavko je podprl celo nogometni klub, v katerem se danes ne trenira. Nam je pa bralec Zvone poslal fotografije ohromljenega prometa v predmestju katalonske prestolnice. S tovornjaki, avtomobili in z lastnimi telesi so postavili barikade in ustavili promet. Zapisal je: »To so demonstracije pred Barcelono okoli 13. ure.«

Protestov proti policijskemu nasilju se je danes udeležilo več sto tisoč ljudi, protestom se je pridružila še splošna stavka. V katalonski prestolnici so vrata številnih šol, muzejev in nekaterih podjetij zato zaprta. V pristanišču so svoje delo omejili na minimum, normalno pa deluje barcelonsko letališče.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega ali posneli kakšno fotografijo? Pošljite nam jo za objavo.