Bralec zgrožen: Ali je to normalno, so povsem izgubili kompas?

Zgroženi bralec: ali so povsem izgubili kompas? Foto: Bralec Peter

LJUBLJANA – Božični asortima na trgovinskih policah že konec poletja? Bralec Peter je danes med nakupovanjem v Ljubljani v znani tuji verigi trgovin s poceni izdelki za dom zgrožen opazil kupe božičnega okrasja.

Poslal nam je fotografiji in je povsem zgrožen. Sprašuje se: »Ali so res čisto izgubili kompas in ali lahko oktobra pričakujem tudi posebno ponudbo barv za velikonočne pirhe?«

Do božičnega praznovanja so še skoraj štirje mesec.



