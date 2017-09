Bralec zaznal »smrtno nevarnost« na otroškem igrišču

LJUBLJANA – »Pošiljam vam sliko, na kateri se vidi, da je na otroškem igrišču v BTC nezavarovana električna napeljava. Lahko je dostopna otrokom. Sami presodite. A zame je to smrtno nevarno,« je zapisal zaskrbljeni bralec Rok, ki nam je poslal fotografijo, posneto na otroškem igrišču pred priljubljeno slaščičarno v BTC.

V BTC so nam pojasnili, da je najemnik lokala in površine, kje je igrišče, podjetje Zvezdica, d. o. o., ki je zadolženo tudi za vzdrževalna dela. Kljub temu je Maja Oven, direktorica sektorja za tržno komuniciranje in stike z javnostjo pojasnila, da je električno napeljavo pregledala njihova služba.

Težava odpravljena

»Naši vzdrževalci so šli takoj pogledat in namestili manjkajočo dozo na električno napeljavo. Tisti, ki je to opazil, bi lahko obvestil vodjo Zvezde in bi se zadeva takoj uredila, namesto da sporoča medijem,« je dodala Ovnova.