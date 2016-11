Bliža se zima, bralcu pa zorijo jagode in cvetijo vrtnice

VITANJE – »Ko ti jagode cvetijo ...« pravi bralec Joško iz Vitanja, ki ima ta privilegij, da bo očitno še novembra lahko jedel prave domače jagode.

No, glede na vremensko napoved je težko reči, ali bo sadež dozorel, je pa bralec gotovo vesel cveta jagode, ki pridno raste v lončku na njegovem balkonu in očitno še ni pripravljena na zimsko spanje. Poslal pa nam je tudi fotografije cvetočih vrtnic in trobentic ter regratove lučke. Namesto jeseni v Vitanju torej diši kar po pomladi.

Že pred dnevi smo poročali, da bralcu Branislavu v tem času svetijo slive in češnje .

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Uporabite spodnji obrazec.