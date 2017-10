Zrezek krepi lase

Vsakdo si želi bujnih in zdravih las, a za to ne zadostujejo zgolj kakovostni in dragi preparati. Foto: Guliver/Thinkstock

Imate redke lase, a si tako zelo želite bujne pričeske? Na trgovskih policah je veliko preparatov, ki delujejo hitro, a njihov učinek je kratkega veka. Če želite resnično okrepiti lasje, potrebujete korenito spremembo. Ta mora priti od znotraj, nas podučijo strokovnjaki, zato je nujno, da za zdrave in krepke lase spremenimo jedilnik. Predvsem da nanj vnesemo zdravo ravnovesje beljakovin, ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov – ne nazadnje, ni daleč od resnice, da so lasje zrcalo zdravja celotnega organizma.

Rdeče meso spodbuja rast las, ti bodo močnejši in bodo redkeje izpadali.

Najenostavnejši in najzanesljivejši recept za bujne in sijoče lase je – rdeče meso! Tako svetujejo ameriški strokovnjaki, ki ugotavljajo, da rdeče meso, bogato z dragocenimi hranilnimi snovmi, spodbuja rast las, ti pa bodo obenem močnejši in bodo redkeje izpadali. Poleg nepogrešljivega železa rdeče meso vsebuje cink, selen, kalij in vitamine skupine B, našteta hranila pa ne bodo okrepila le las, temveč tudi nohte, pomagala pa bodo tudi pri obnovi kože.

Kakovostni šamponi in drugi izdelki seveda lahko pomagajo do bujnega videza pričeske, a njihov učinek je kratkoročen oziroma delujejo le enostransko, od zunaj. Za popoln rezultat manjka zrezek na krožniku, dvakrat ali trikrat na teden, svetujejo strokovnjaki.