Zobe ohranja v prvi vrsti higiena

Vsi smo radi videti urejeni; ne poskrbimo le za oblačila, pač pa tudi pričesko, dame še za ličila. Toda lep videz zlahka pokvari nasmeh, zobje, če niso urejeni, so piškavi ali celo kakšen manjka. Vsi si želimo lep in bel nasmeh, ta je ne nazadnje pomemben tudi za naše dobro počutje, samozavest in tudi uspešnost (pa še mladostnejši smo videti).



Zobje se z leti spreminjajo zaradi procesov staranja pa tudi navad in življenjskega sloga, zobe obarvajo kava, (pravi) čaj, rdeče vino, tudi kajenje. Prenekateri tarnajo zaradi svojih rumenih, obarvanih zob. Zato hočejo več, ne le belih zalivk, radi bi imeli povsem bele zobe. Take, kot jih imajo filmski zvezdniki z druge strani luže. Za to poskrbi estetsko zobozdravstvo. Ne le v ZDA, tudi pri nas se vse bolj razvija, estetski posegi pa so dostopni vsem, ne le filmskim zvezdam. »Cilj je lep in funkcionalen nasmeh,« pravi Jurij Žargi, dr. dent. med. Pomembno je, kako ga dosežemo, pa tudi to, kaj je za katero deželo estetika, dodaja sogovornik.



Nočno beljenje zob



Zobozdravniki estetsko vrednost zob, ust in nasmeha izboljšujejo z različnimi metodami, najbolj iskano je beljenje. Za lepe v splošnem veljajo skladni zobje, ki so svetlejših odtenkov. »Vendar ne toliko svetli kot v ZDA,« pravi Žargi, ki je bil eden prvih v Sloveniji, ki je že pred desetletji belil zobe, in doda, da si pri nas pomagamo z nemško (barvno) lestvico. Le redki imajo naravno bele zobe, tolaži Žargi one, ki se ne ponašajo s snežno belimi, in še, da obstaja več metod, s katerimi zobem povrnemo belino, od laserjev do gelov, ravno slednji so najbolj uporabljana metoda.



Zobe si pobelimo kar doma, temu pravimo nočno beljenje, pa vendar pod nadzorom zobozdravnika, ki nam vse vnaprej pripravi: najprej nam priskrbi gumijasto opornico, ki se prilega kot ulita, saj je narejena po odtisu, odlitku našega zobovja. Potem dobimo v domačo uporabo gel z določeno vsebnostjo karbamidnega peroksida, zaradi katerega postanejo naši zobje beli; gel nanesemo v odlitek, tega pa nataknemo na zobe in pustimo delovati vso noč. Postopek ponavljamo nekaj noči zaporedoma, uspeh je zagotovljen. Zobje lahko nekaj dni skelijo, a beljenje ni škodljivo, pravi Žargi. Ob redni osnovni ustni higieni in rednih obiskih zobozdravnika postopek po potrebi ponovimo, denimo po treh letih, za eno noč. Gela seveda ne moremo kupiti v prosti prodaji, kupijo ga lahko samo zobozdravniki, pravi Žargi in še, da zobne paste, ki obljubljajo bolj bele zobe, niso učinkovite: »Belilne snovi ne smejo vsebovati, so pa abrazivne.« Kar pomeni, da praskajo, če smo nazornejši, uničujejo sklenino.



Luske za obliko



Veliko povpraševanja je tudi po luskah, pravi Jurij Žargi iz zasebne zobozdravstvene ordinacije v Ljubljani. Porcelanaste luske so tanke plasti keramike, ki jih zobozdravnik prilepi na obstoječi zob in tako polepša obliko ali položaj zoba, zapre morebitne presledke, štrleče ali odškrnjene zobe, pa tudi njihovo barvo. Preden zobozdravnik lusko prilepi, mora zob rahlo pobrusiti. So luske primerne za vse? »Odsvetujem jih mladim dekletom, ki mislijo, da je to rešitev,« pove Žargi in še, da tako ne mislijo vsi. In če se zob odlomi? V tem primeru lahko naredijo porcelansko prevleko, pravi zobozdravnik implantolog. Te so zdaj prosojne, tako kot zobje, zato se jih manj opazi.



No, razlika bo opazna tudi po odstranjevanju zobnega kamna: zobozdravnik očisti mehke in trde zobne obloge nad in pod dlesnijo, potem s peskanjem odstrani zunanje zabarvanje zob in jih na koncu še spolira. Zobni kamen je modro odstranjevati, saj lahko povzroči obolenje obzobnih tkiv. »To pa je povezano s splošnim zdravjem, saj veste: slabe dlesni, slabo srce,« pravi naš sogovornik. »Zaradi zobnega kamna se topi čeljustna kost,« je nazoren zobozdravnik. Ob prisotnosti zobnega kamna se namreč začno dlesni vnemati, obzobna tkiva pa lahko začno sčasoma propadati, razvije se lahko parodontalna bolezen. Tega pa si seveda nikakor ne želimo.



Vsaj dvakrat na dan



Sicer pa sta krvavitev iz dlesni in zobobol najpogostejša znaka za težave z zobmi, še pravi Jurij Žargi. Da bi jih preprečili, redno obiskujte zobozdravnika in predvsem skrbite za ustrezno ustno higieno: umivanje vsaj dvakrat na dan (najbolje po vsaki jedi), najraje s ščetko z mehkimi ščetinami in zobno pasto, in ne pozabite na nitkanje, opozarja Žargi: »Nitke še vedno nismo vzeli za svojo.« Vzroke za to Žargi išče tudi v otroškem zobozdravstvu, ki malih pacientov ne ozavešča dovolj oziroma jih ne spodbuja k uporabi nitke. Zato moramo na tem področju toliko več narediti starši in stari starši.



Z ustrezno higieno torej lahko naredimo veliko, pomagamo pa si lahko še drugače, zobje bodo manj obarvani, če opustimo (pretirano) pitje kave, pravega čaja in rdečega vina in se izogibamo kajenju. Če ste ženska, si lahko pomagate z ličili: temnejša puder in šminka – denimo rdeča – delata čudeže...