Znate z jajci? NIJZ svetuje, kakšna so najbolj varna

»Jajca so lahko onesnažena z zdravju škodljivimi mikroorganizmi, zato z vsakim jajcem ravnamo tako, kot da je z njimi onesnaženo,« so v navodilih za higiensko ravnanje z jajci zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Jajca naj bodo v hladilniku!

Pred tednom dni smo poročali o primeru, ko je na Hrvaški, tik ob slovenski meji, zaradi s salmonelo okuženimi jajci poljskega porekla, umrl štiriletni deček. Po tem nesrečnem primeru, se tako mnogi sprašujejo, kakšno je najbolj higiensko ravnanje z jajci, kje jih je najbolje shranjevati in kako jih uporabiti na najbolj zdrav način.V članki Morilski jajc na slovenskih trgovskih policah ni, smo poročali o tem, da slovenski trgovci na svojih prodajnih policah ponujajo jajca, ki so izključno slovenskega porekla.

NIJZ svetuje, da se pri shranjevanju jajc izognemo prostorom z naglimi temperaturnimi spremembami, ker to povzroča rosenje jajc, s tem pa se pospeši rast mikroorganizmov na zunanji strani lupine s čimer se poveča možnost za njihov vdor v notranjost jajca skozi pore. Če kupimo jajca, ki so bila v trgovini postavljena v hladilnik, jih domov nesemo v izolirni vrečki ali hladilni torbi. Doma jih shranjujejo v hladilniku, saj se kakovost jajc, ki so hranjena pri sobni temperaturi poslabša bolj kot pri jajcih, ki so shranjena 7 dni v hladilniku.

Jajca shranjujemo v originalni embalaži in se s tem izognemo zmanjševanju izgubo mase jajc zaradi izhlapevanja vode in plinov, preprečimo, da bi se jajca navzela vonjav in se izognemo brez križnemu onesnaževanju drugih živil z zdravju škodljivimi mikroorganizmi zaradi onesnaženja delovnih površin. Jajca morajo biti v embalažo postavljena z ožjim delom navzdol. Hranimo jih ločeno od ostalih živil. Kakovost in varnost pa se z vsakim dnem zmanjša, zato jih moramo čim prej po nakupu uporabiti, svetujejo v NIJZ.

Poškodovana zavržite, prav tako umazana

Pri pravilnem rokovanju z jajci svetujejo na NIJZ, da morajo biti ta brez vidne umazanije in nepoškodovana. Poškodovana jajca zavržemo, saj predstavljajo tveganje za zdravje. Zavreči bi morali tudi umazana jajca. Umazanih jajc ne smemo prati, saj lahko pri tem skozi porozno lupino onesnažimo jajca.

NIJZ še odsvetuje uživanje surovih jajc, prav tako živil, ki vsebujejo surova jajca, naprimer domača majoneza, sladoled in različne kreme. Odsvetujejo tudi mehko kuhana jajca, jajca na oko, rahlo zakrknjena jajca, in vse ostale oblike priprave jajc, pri kateri je vsebina jajca povsem ali delno tekoča.

Varna so le zadostno toplotno obdelana jajca in jedi iz jajc, ko je kuhanje tako dolgo, da se strdi tudi rumenjak.

Jajca in jedi iz jajc so hitro pokvarljiva, zato jih je potrebno čim prej zaužiti. Gotove jedi iz jajc shranjujemo do zaužitja pri naslednjih priporočenih temperaturah shranjevanja. Tople jedi iz jajc shranjujemo pri temperaturi nad 63°C, hladne jedi v hladilniku pri temperaturi pod 4°C.