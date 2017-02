Tudi lasišče potrebuje piling in intenzivno čiščenje, skratka, več kakor le šampon. A ker so takšni izdelki izjemno dragi, so pri Marie Claire izbrskali cenovno dostopnejšo, pravzaprav zelo ugodno rešitev: sladkor.



Če ga že ne smemo preveč vnašati v telo, pa si lahko z njim vsaj temeljito očistimo kožo. Žlička sladkorja, ki jo stresemo k šamponu v dlan in potem dobro vtremo v lasišče, bo naredila čudeže, zagotavljajo dermatologi. Ne le da s sladkimi zrnci učinkovito odstranimo vso nadlogo in odmrle celice, čisto lasišče bo izboljšalo tudi delovanje balzama in drugih negovalnih sredstev, ki bodo tako učinkovito prodrli vse do korenin in lase ustrezno navlažili ter nahranili. Čisto lasišče olajša rast las, ki se tako tudi redkeje mastijo.



Seveda s sladkorjem ne gre pretiravati, zato izdatna nega zadostuje zgolj dvakrat na mesec. Prepogost piling bo namreč povsem zatrl sebum, naravno maščobo, ki varuje naše lasišče in lase, zato s sladkorjem ravnajmo preudarno. Pogostost umivanja je pravzaprav odvisna od našega življenjskega okolja: če je to zelo onesnaženo, je lase priporočljivo umivati pogosteje, kdor živi daleč od mestnega vrveža, pa se mora temeljiti negi posvetiti zgolj enkrat na teden.