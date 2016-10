Dobrobiti medu za zdravje je neskončno in nedvomno ta čebelji izdelek sodi med največje naravne zaveznike našega zdravja. V njem prisotni flavonoidi in fitokemikalije so tisti, ki najbolj pozitivno vplivajo na delovanje in zaščito človeškega organizma. Pomembni so pri preprečevanju vnetnih procesov in pri krepitvi kognitivnih funkcij, zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in številna maligna obolenja. Poleg tega se med ponaša s protibakterijskim in protiglivičnim delovanjem.

Odmerek zdrave energije

V zadnjih raziskavah se je izkazal kot odličen zaveznik pri preprečevanju čirov na želodcu in bakterijskih želodčnih okužb. Športniki in športnice bi ga morali uživati kar najpogosteje. Zagotavlja znatno mero energije, ki jo telo dolgo obdrži, saj med zaradi prisotnosti sladkorjev uravnava količino glikogena v krvi.

Pospešuje celjenje

Poleg tega med blagodejno vpliva na celjenje opeklin in drugih ran. V ta namen ga nanesite na poškodbo. Proces celjenja pospešuje zaradi protibakterijskih sestavin.

Za prebavo

Med je znan tudi po probiotičnem delovanju. V njem se nahaja veliko telesu prijaznih bakterij, med njimi laktobacili in bifidobakterije, ki so oboje koristne za zdrav prebavni sistem.

Zaščita pred virusi

V času gripe in prehlada ne moremo mimo zaščitne vloge medu. Da krepi odpornost, so vedeli že naši dedki in babice, to pa potrjuje tudi znanost, ki je dokazala, da redno sladkanje z medom spodbuja nastajanje imunskih celic, in tisti, ki ga uživajo, zbolijo redkeje in si, če jih virusi vendarle ujamejo, hitreje opomorejo.

Skrajni čas torej, da z njim založite svojo shrambo in si ga čim večkrat privoščite.