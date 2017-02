Zlata pasta: zdravilo proti gripi, prehladu in drugim vnetjem

Čas gripe in prehladov še zdaleč ni minil, in če se z njimi borite ali se pred njimi želite obvarovati, svoji prehrani dodajte zlato pasto, ki zdravi številna vnetja in okužbe. Glavna sestavina je kurkuma, superzačimba, ki je znana po svojih protivnetnih, antioksidativnih in razstrupljevalnih lastnostih, poleg tega pa pomirja in uspešno premaguje tudi bolečine. Z dodatkom olja in črnega popra pa telo lažje iz nje absorbira koristne snovi.

Sestavine

125 mililitrov kurkume v prahu

250 mililitrov vode

žlička in pol mletega črnega popra

70 mililitrov olivnega ali kokosovega olja

Postopek

V vodo stresite kurkumo in vse skupaj na zmernem ognju mešajte, da dobite gosto pasto. (od šest do deset minut). Če se vam pasta zdi preredka, dodajte še malo kurkume.

Pazite, da zmes ne zavre, sicer bo kurkuma izgubila hranljive snovi.

Na koncu dodajte olje in poper ter dobro premešajte, da se sestavine povežejo.

Odstavite in počakajte, da se pasta ohladi, prelijte jo v steklen kozarec s pokrovom in pospravite v hladilnik, kjer jo lahko hranite do dveh tednov.

Kako jo uporabljati

Kot dodatek jedem na koncu kuhanja, odlična je v jedeh s stročnicami, zlasti fižolom.

Odlična je kot dodatek omakam, kremnim juham in zelenjavnim prikuham.

Iz nje lahko pripravite čaj: žličko paste dajte v vročo vodo in čaj sladite z medom.

Lahko jo dodate kuhanemu rižu ali toplemu mleku, ki si ga privoščite zvečer pred spanjem.

Žlička do dve na dan bosta izboljšali tako okus vaših kulinaričnih mojstrovin kot tudi vaše zdravje.