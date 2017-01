Zjutraj je bolje

Tudi mišice imajo svoj bioritem, zato je bolje, da so aktivne sredi belega dne kakor v temi. Stroka se zato vse bolj nagiba k jutranjemu treningu, ko je telo najbolj spočito in sposobno izkoristiti kar največ energije, odziva pa se tudi na večje napore.



Tako potrjujejo raziskave z ameriške univerze Brigham Young, kjer so še dokazali, da 45 minut zmerne jutranje vadbe zmanjša potrebo po hrani v jutranjih urah pa tudi pozneje. Sodelujoči kljub telovadbi namreč niso potrebovali dodatnih energijskih vnosov, tako da je bil kalorični izkupiček celo manjši kot sicer. In še, jutranja rekreacija je udeležence študije spodbudila k večji telesni dejavnosti skozi ves dan: opazili so mnogo manj utrujenosti, tisti, ki so bili na dieti, pa so se lažje spopadali z okrnjenim jedilnikom. Prav jutranja telovadba je odlična za preprečevanje debelosti in pojava sladkorne bolezni tipa II., po nekaterih razlagah naj bi namreč živčni sistem, ki ga spodbudi gibanje, nadzoroval tudi izgorevanje maščob v telesu.



Jutranja telovadba je kot jutranja kava: spravi nas pokonci, zbudi telo in duha. Gibanje je pač vir energije, poleg tega pa prispeva k boljši osredotočenosti, k boljšemu doseganju rezultatov. In še: vadba sprošča endorfine, zaradi katerih smo bolj veseli, srečni, manj pod stresom, bolj motivirani. Le kaj je boljšega, kot da že navsezgodaj korakate po ulici nasmejani in zadovoljni, polni energije? In vse to zaradi jutranjega miganja. Po nekaterih raziskavah naj bi jutranja vadba prispevala tudi k boljšemu spancu. Ja, za miganje ob svitu je res potrebna disciplina, a se obrestuje, poudarjajo poznavalci. Če boste vadili vsako jutro nekaj tednov, se boste tako navadili, da ne boste več niti pomislili, da bi dan začeli kako drugače kot z vadbo. Niti med vikendi ne.



Toda telovadbe na tešče se ne gre lotiti brez načrta, mnogim bo namreč več kot koristila proteinska tablica ali podobna energijska zaloga za začetek dneva, zato naj se vsakdo pred takšnim podvigom posvetuje z zdravnikom. Če vam jutranja rekreacija ne ustreza, nič ne de, tudi popoldanska telovadba vam bo dobro dela, če jo boste lažje umestili v svoj delavnik. Previdno le pri intenzivnosti – poznejša ko je ura, enostavnejše naj bodo vaje, sicer bi utegnili imeti težave s spancem. Seveda se lahko zgodi, da večerno vadbo preskočite, ker imate preveč dela v službi, ker je treba otroka peljati na trening ali v glasbeno šolo, ker ste preprosto preutrujeni. In če niste trdno odločeni in motivirani, je šlo vaše gibanje za tisti dan po zlu.



Če se še niste odločili, kdaj je ustrezen čas za vašo rekreacijo, naredite preizkus: en mesec telovadite zjutraj, en mesec pa popoldne. Kar vam prinaša boljše počutje, je pač primernejša rešitev za vas.