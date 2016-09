Za ohranjanje vsakodnevne rutinske vadbe sta potrebna red in disciplina, dandanes pa si je marsikomu težko odtrgati čas za rekreacijo. Ali je bolje telovaditi zjutraj ali zvečer? Kakor komu ustreza, odgovarjajo strokovnjaki, odvisno od naših želja in drugih delovnih navad, pri odločitvi pa je treba upoštevati naslednje razlike.



Jutranja telovadba nas napolni z energijo za ves dan, povrhu pa nas napolni s hormoni sreče in nam tako pomaga premostiti tudi vse čustvene izzive, ki jih prinaša zahtevno delovno okolje. Rekreacija in jutranja kavica, ki obvezno sledi, sta odličen recept za uspešen začetek dneva, povrhu pa mnogi prav zjutraj najlažje najdejo čas za telo, kajti mnogi se v popoldanskih in večernih urah raje posvečajo družini ali pa nepredvidenim obveznostim, ki jih tako rada prinaša neizprosna kariera. In še, če ne vadite v naravi, temveč v telovadnici, se v jutranjih urah zanesljivo ne boste znašli v čakalni vrsti pri različnih napravah. Vse to seveda velja, če ste jutranji tip, sicer je za vas morda bolje nekoliko dlje poležati v postelji in si čas za gibanje odtrgati pozneje.



Če telovadite v večernih urah, se boste zanesljivo uspešno otresli stresa, ki se je nakopičil v pisarni, in si tako zagotovili miren večer, med tekom ali kolesarjenjem, denimo, boste morda rešili tudi katero težavo ali dvom. Rekreaciji se boste v večernih urah morda lahko posvetili temeljiteje, saj se vam ne mudi v službo in otroci ne čakajo nestrpno na zajtrk, tako pa se boste uspešno izognili tudi (največkrat nepotrebni) večerji in morda odpravili še kakšen kilogram, če je vaš cilj tudi hujšanje. Telo je v poznih popoldanskih ali večernih urah že pošteno ogreto, zato bo bolj ustrezno pripravljeno na nove izzive, res pa je, da z intenzivnostjo treninga takrat ne gre pretiravati, če si želite zaspati ob spodobni uri – telovadba lahko namreč telo pošteno prebudi, zato bodite zmerni in prisluhnite telesu. In še, če ste od delavnika pošteno utrujeni, bo morda zadostoval le sprehod – preutrujenost je namreč odlična podlaga za poškodbe.



Če ste še vedno neodločni, je najbolje, da nekaj časa preizkušate jutranjo vadbo, potem pa večerno, in poslušajte svoje telo. Vsekakor pa je za uspešno in zdravo rutino potrebna doslednost, le tako boste lahko dosegli dobre rezultate, telesno pripravljenost in zadovoljstvo.