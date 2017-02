Življenje ni igra(ča)

Dve leti je že minilo od smrti moje mame. Res neverjetno ob tem je, da dve leti mineta, kot bi trenil z očesom. Imel pa sem srečo, da sem bil ob materi, ko je počasi izdihnila. Nikoli si ne bi mislil, da je lahko to zelo pomemben trenutek v življenju. Skupaj sva bila, ko sem se rodil, skupaj sva bila, ko je umrla. To so dragoceni trenutki, ki jih je nemogoče izbrisati.



Priznam, da se je mati na žalost precej igrala z življenjem in zato tudi sama vplivala na raka na trebušni slinavki, ki ji je vzel življenje. A se je, šibka in s slabo samopodobo, ki jo je spremljala vse življenje – tudi zaradi nemogočih razmer, v katerih je odraščala – ob bolezni in zdravniški domnevi, da ji po diagnozi ostane le še pol leta življenja, če se ne zgodi čudež, presenetljivo močno oklenila življenja in z neverjetno voljo živela še tri leta. To je za raka na trebušni slinavki pravi podvig! A predvsem je zavidanja vredna njena jeklena volja do življenja, čeprav se je pred boleznijo z njim krepko poigravala (neodgovorna dejanja, alkohol, tablete …).

