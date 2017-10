Živimo vitalno

Sejem Narava-zdravje za zdrav življenjski slog bo od četrtka do nedelje na Gospodarskem razstavišču v prvi vrsti nagovarjal vse, ki se radi vračamo k naravi, spoštujemo njene dobrine, ozaveščeni izbiramo med (zdravimi) živili ter skrbimo za celostno zdravje. Smernice za zdravo življenje boste odkrivali v sklopih Prehrana, Zdravje, Gibanje, Zeleno sobivanje ter Wellness in naravna kozmetika.

Na razstavnih prostorih bo zagotovo vsak našel kaj zase, po ugodnih sejemskih cenah, morda pa boste našli izdelek ali ponudbo, ki ste ju zaman iskali na spletu ali v trgovini – naj bo to izdelek naravne kozmetike, različna olja, prehranska dopolnila, različne alternativne veščine in znanja. Čas je vredno izkoristiti še za obisk predavanja, okrogle mize ali delavnice, ki jih ponuja spremljevalni program z več kot 100 različnimi dogodki.

Že 48. sejem za zdrav življenjski slog postavlja v ospredje rabo konoplje v prehrani, industriji in medicini. In kot vedno smo tudi letos za zdravo, lokalno pridelano in svežo hrano.