Živilo za vsak del telesa

Zelenjava, lupinasti plodovi in ribe bi morali biti na naših jedilnikih kar najpogosteje, saj so zaradi svojih sestavin izjemno zdravi. Poglejte pa si, katera živila najbolj prijajo posamičnim telesnim organom.

Dojke: grško seno ali sabljasti triplat



Pri nas ta rastlina uspeva po kamnitih kraških goličavah in pomaga doječim materam pri proizvodnji mleka. Vsebuje fitoestrogen, ki vsebuje diosgenin, ta pa spodbuja delovanje mlečnih žlez in s tem nastajanje mleka.

Srce: česen

Znižuje krvni tlak in tako ščiti pred srčno kapjo ter drugimi boleznimi srca. Priporočena količina so štirje stroki na dan.

Kosti: fige

Izjemno zdrave so za kosti in zobe, saj vsebujejo veliko kalcija. V suhih figah ga je več kot v drugem sadju, prav tako pa fige varujejo zdravje srca in ožilja ter spodbujajo delovanje mišic in živčnega sistema.

Maternica: puranje meso

Aminokislina L-arginin iz puranjega mesa spodbuja sintezo dušikove kisline, ki je pomembna za dober pretok krvi ter za njen večji dotok v maternico, jajčnike in genitalije.

Pljuča: zelje, ohrovt, brokoli in cvetača

Ta živila nudijo močno antioksidativno zaščito našemu glavnemu dihalnemu organu in ga varujejo pred številnimi boleznimi. Več študij je pokazalo, da učinkovito ščitijo tudi pred pljučnim rakom.

Jajčniki: brazilski oreški

Imajo veliko selena, ki je ključen za pravilno delovanje jajčnikov. Selen se bori proti prostim radikalom, varuje tkiva pred propadanjem in hkrati zavira rast kancerogenih celic. Študija iz leta 2012 je pokazala, da s tem elementom bogata hrana zmanjšuje verjetnost raka jajčnikov.

Mišice: jajca

Jajca so odličen vir beljakovin in vitamina D. V telesu povišujejo količino dobrega holesterola, hkrati pa so bogata z aminokislino levcin, ki spodbuja rast in obnovo mišic.

Srce: lupinasti plodovi

Bogati so z zdravimi maščobami in nižajo slabi holesterol, s čimer manjšajo verjetnost srčnih bolezni in kapi.

Možgani: ribe



Zaradi maščob omega 3, ki so nujno potrebne za razvoj možganov, so priporočljive za vse kot preventiva pred težkimi nevrodegenerativnimi boleznimi, kot sta demenca in alzheimerjeva bolezen.

Trebuh in želodec: ingver

Priporočljiv je v nosečnosti, saj pomaga proti slabosti. Za preprečevanje te je dovolj en gram naribanega svežega ingverja, te količine pa v nosečnosti ne gre preseči. Tudi prebavne motnje je mogoče rešiti z njim. Zlasti ko gre za potovalno slabost ali zaprtje.