Zimske maske za vsak tip kože

Poznavanje tipa kože je nujno za ustrezno nego in varovanje pred znaki staranja. Veliko lastnosti nam podari mati narava ob prihodu na svet, vendar si največ škode povzročimo sami z neprimerno prehrano in zanemarjanjem kože. Ne nazadnje, ruski pregovor pravi, da je ženska po 30. letu videti tako, kot si zasluži!



In napake, ki jih zagrešimo, so večinoma posledica nepoznavanja potreb kože in pomanjkljive nege, ki pa je, kot rečeno, mogoča le takrat, ko dodobra poznamo zahteve našega največjega organa in seveda upoštevamo tudi vremenske in temperaturne razmere! Na splošno ločimo pet osnovnih tipov kože: ta je lahko mastna, suha, normalna, mešana in občutljiva, seveda pa se te lastnosti lahko prepletajo in je tako nega še zahtevnejša. Kateri je tip vaše kože, lahko preprosto ugotovite tudi sami, in sicer z običajnim papirnatim robčkom, s katerim si zjutraj, še pred umivanjem, obrišite obraz. Če je vaša koža normalna, na robčku ne bo nobenih sledov, koža bo na dotik mehka in elastična, vedno je videti čista, prekrvavljena, z zdravo pordelostjo. Tako kožo je preprosto negovati, hvaležna je že za osnovno skrb in izdelke s temeljnimi sestavinami. Če na robcu ni sledov, a se vam zdi, da vam zateguje kožo, je ta najverjetneje suha. Takšna je zelo dovzetna za gube, izgubo barve, zgodnje znake staranja, srbečico in druge nadloge. V mladih letih težave še niso tako vidne, a lahko z zrelostjo, če je ne negujemo ustrezno, pokaže številne neprijetne posledice zanemarjanja. Takšna koža potrebuje redne hranljive maske in kakovostne vlažilne izdelke.



Če je vaša koža mastna, bodo na robcu vidni drobni madeži, predvsem zaradi maščobe z nosu, lic in čela. Mastna koža ima povečane pore in pretirano sijoč videz, zelo rade pa se na njej razvijejo akne. Dobra plat tega tipa je ta, da se znaki staranja pokažejo nekoliko pozneje, prav tako zanj niso značilne gube. Mastno kožo je treba negovati z nežnimi izdelki z revnejšo sestavo, zahteva pogostejše temeljito čiščenje, pri prehrani pa je priporočena omejitev vnosa ogljikovih hidratov. Večina žensk pa ima mešano kožo, kar pomeni, da bodo na robcu madeži maščob s predela nosu in čela, z lic pa ne. Nega tega tipa je zahtevna, saj različni predeli potrebujejo različne izdelke: okolica oči in lica so običajno suhi, zato zahtevajo hranljive in vlažilne izdelke, mastne predele, največkrat nos in čelo, pa je treba čistiti pogosteje. Veliko dela imajo tudi tisti z občutljivo kožo: ta je največkrat suha, nagnjena je k vnetjem in poškodbam. Pogosto srbi ali peče, na njej se rade razvijejo akne. To je najzahtevnejši tip kože, za katerega je izjemno težko vzpostaviti pravo ravnovesje pri negi in najti ustrezne negovalne izdelke, pri tem je pogosto dobrodošla pomoč strokovnjaka.



Kot smo že omenili v uvodu, pa ni pomembno upoštevanje zgolj tipa kože, temveč tudi temperaturne razmere, vlažnost in vreme. Suhi in ogrevani prostori, mrzel zrak in drugi neugodni vplivi lahko vaši koži, če ni ustrezno negovana in zaščitena, povzročijo veliko škode, pri preventivi pa nam lahko občutno pomagajo doma izdelane negovalne maske. Te bodo kožo očistile, nahranile in pripravile na neprijazne izzive, zato si v okvirčkih preberite, kako si lahko iz zdravih živil pripravite učinkovite obloge za obraz.

Avokadova maska



Primerna je predvsem za suho kožo, ki v zimskem obdobju nujno potrebuje dodatno nego. Avokadovo meso zmečkajte z vilico, dodajte nekaj kapljic oljčnega olja in mešanico nanesite na obraz. Koža se bo naužila številnih vitaminov, mineralov in antioksidantov, obenem pa se bo dodobra oborožila za boj proti nizkim temperaturam in vetru. Mlečna maska



Jogurt, maslo, kisla smetana ali kefir so kakor čudežno zdravilo za občutljivo kožo: katerega koli od mlečnih izdelkov nežno namažite po celotnem obrazu in po petnajstih minutah sperite z mlačno vodo. Vaša koža bo mehka, voljna, prožna in elastična, mlečne kulture pa bodo vzpostavile novo pH-ravnovesje in koži pomagale v boju proti neusmiljenim vremenskim vplivom.

Maska iz jajčnih beljakov



Primerna je predvsem za mastno kožo z razširjenimi porami. Stepen beljak razmažite po obrazu in po pol ure sperite z mlačno vodo. Vaša koža bo osvežena in napeta, masten videz bo izginil ali pa se vsaj omilil. Nega z beljaki koži pomaga ustvariti obrambni sloj pred neugodnimi zimskimi vplivi.

Maska iz ovsene kaše



Je pravo zdravilo za poškodovano kožo, ki jo je prizadel mrzel veter. Primerna je za vse tipe, pripravimo pa jo iz ovsenih kosmičev, jajčnega rumenjaka in medu. Gosto mešanico nanesite na obraz in jo po dvajsetih minutah sperite z mlačno vodo. Koža bo mehka, sveža in zaceljena.

Bananina maska



Predvsem mešana koža bo v zimskih razmerah hvaležna za razvajanje z banano. Zmečkan sladki sadež zmešajte s sladko smetano, okusno masko pa nanesite na obraz za pol ure. Koža bo mehka, gladka in navlažena, posledice izpostavljanja nizkim temperaturam bodo čudežno izginile!