Ženske imajo boljši spomin

Glede na novo raziskavo imajo ženske boljši spomin kot moški – naj bo spominjanje dogodkov ali pa opravkov, ki jih je treba storiti. V študiji je sodelovalo 212 moških in žensk, starih od 45 do 55 let, ki so opravili vrsto testov; 34 odstotkov žensk ni bilo v menopavzi, 28 odstotkov jo je ravno doživljalo oziroma bilo tik pred njo, nobena ni uporabljala nadomestnega hormonskega zdravljenja.

Po menopavzi ženski spomin sicer ni več tako oster v primerjavi s spominom mlajših kolegic, a še vedno boljši kot moški, so ugotovili ameriški raziskovalci in še, da je za to odgovoren ženski spolni hormon estradiol, vrsta estrogena.

Dodali so, da spomin ne peša vsem ženskam v menopavzi ali po njej, zakaj nekatere te spremembe doživljajo močneje kot druge, ni znano.