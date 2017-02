Zdravljenje z rokami

Kiropraktika je metoda zdravljenja različnih bolezni z rokami, brez uporabe zdravil. Najpogosteje se h kiropraktiku zatečemo zaradi bolečin v križu in vratu, glavobolov, išiasa in športnih poškodb. Po sistemizaciji Svetovne zdravstvene organizacije je kiropraktika ena od metod komplementarne medicine, ki jo lahko izvajajo le zdravniki z diplomo medicinske fakultete. V Sloveniji metoda ni vključena v sistem javnega zdravstva, zato so terapije samoplačniške.



Tvegala in zadela



Pred 20 ali celo več leti se je znanka, ki je imela hude težave s hrbtenico, odločila, da poišče pomoč pri neuradni medicini. Ne spomnim se, za katero bolezen je šlo, vendar so jo pestile nenehne bolečine, zaradi katerih ni mogla sproščeno ne sedeti, ne ležati, niti stati in hoditi, o športu pa je lahko le sanjala. Bila je v stalnem krču bolečine, zdravniki pa ji preprosto niso znali pomagati. Potem se je odločila za obisk kiropraktika, kar je bilo tiste čase skoraj tako, kot bi se prepustila čarovniku ali šušmarju. A je tvegala in zadela v polno. Ni je pozdravil za vedno, a z rednimi terapijami ji pomaga (še danes ga obiskuje), da je njena hrbtenica dovolj prožna za običajno življenje ženske v srednjih letih. Bolečin, ki so jo v mladosti vseskozi omejevale, nima več.



Spomnim se, da smo bili skeptični, ko nam je opisovala potek terapij, češ, si pa res upaš, kaj če te poškoduje in zašuštra do konca. Nič od tega se ni zgodilo, bolj je umestno vprašanje, kaj bi bilo brez kiropraktikovih terapij. Danes o tej metodi vemo precej več in ji tudi bolj zaupamo, izvajalcev pa je v Sloveniji toliko, da lahko izbiramo med njimi in se nam na terapije ni treba voziti čez pol države, kot je to morala znanka iz zgornje zgodbe.



Kiropraktik je zdravnik



Za tiste, ki so še zmeraj nejeverni, povejmo, da kiropraktiki niso samooklicani šarlatani, saj je to ena od metod komplementarne medicine, kar pomeni, da sicer ne temelji na dokazih o učinkovitosti po medicinskih merilih, ima pa vrsto drugih znanstvenih dokazov o delovanju. Metode komplementarne medicine se uporabljajo kot dopolnilna metoda uradni medicini, tako v Sloveniji kot po večini evropskih držav pa jih lahko izvajajo le zdravniki z medicinsko fakulteto. Med komplementarno ali dopolnilno medicino Svetovna zdravstvena organizacija poleg kiropraktike prišteva še akupunkturo, osteopatijo in homeopatijo.



Kiropraktika je ena najstarejših metod zdravljenja bolezni z ročnimi metodami, hrbtenico so manualno zdravili že stari Egipčani in Grki, od tod tudi ime. Cheir v stari grščini pomeni dlan, praxis pa praksa oziroma delovanje. Filozofija kiropraktike izhaja iz prepričanja, da je večina bolezni posledica nepravilne razporeditve kosti v telesu, kar povzroči motnje v delovanju mišic in živcev. Z nastavitvijo kosti oziroma hrbtenice se te motnje odpravijo in bolezni ozdravijo. Povedano drugače, kiropraktika se ukvarja z odnosi med živčnim sistemom in pravilnim delovanjem lokomotornega sistema hrbtenice in telesa, njen cilj pa je odpraviti vzroke, ki so porušili ravnovesje sistema. Kiropraktika torej na naraven način zdravi bolezni, ki izhajajo iz motenj v hrbtenici.

Ni primerna za vse

Glede na to, da je kiropraktika samoplačniška, je precej pomembno, koliko terapij je potrebnih. Če ena stane v povprečju nekaj deset evrov, recimo med 20 in 50, je celotno zdravljenje lahko kar velik finančni zalogaj. Za odpravo večjih težav je potrebnih več terapij, tudi deset, seveda pa ni mogoče vnaprej in na splošno določiti, koliko. Dolžina terapije je odvisna od več dejavnikov, tudi od starosti pacienta, jakosti bolečine, predvsem pa od vzroka težav.



Sicer pa se s kiropraktiko odpravlja paleta težav, tudi takih, katerih vzroka ne bi nikoli iskali v hrbtenici oziroma skeletu. Seveda pacienti najpogosteje poiščejo pomoč zaradi bolečin v hrbtenici ali sklepih, v vratu, ramenih in mravljinčenja v prstih, terapije so uspešne pri skoliozi in bolečinah v kolenu. Kiropraktiki uspešno pomagajo pri športnih poškodbah pa tudi pri težavah, ki nimajo vidne povezave s hrbtenico, na primer pri glavobolu in raznih nevroloških motnjah, uspešni pa so tudi pri odpravljanju stresa, utrujenosti in depresije.



Pred obiskom kiropraktika se je dobro posvetovati z osebnim zdravnikom, tako kot pred uporabo drugih komplementarnih ali alternativnih metod. Nekaterim ljudem terapijo odsvetujejo tudi sami kiropraktiki, zlasti pacientom z akutnimi vnetnimi stanji, s hudo osteoporozo, nosečnicam, bolnikom z rakom in ljudem s prirojenimi hujšimi nepravilnostmi v razvoju hrbtenice.