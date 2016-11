Zdravju najprijaznejše banane

Mnogi se izogibajo bananam, katerih olupek je posut s črnimi pikami saj menijo, da so prezrele, premehke, da nimajo več pravega okusa ali jih preprosto ne marajo. Nedavno na Japonskem izvedena študija pa je pokazala, da so prav te najboljše za zdravje.

Idealne so, ko se pike na njih komaj začno pojavljati. Tedaj so najbogatejše z antioksidanti in minerali ter so tudi najlažje prebavljive. Poglejte si devet razlogov, zakaj bi jih morali jesti.

Ščitijo pred rakom

V bananah s črnimi pikami nastaja TNF (tumor necrosis factor ali dejavnik tumorske nekroze), ki zavira nastajanje kancerogenih celic. Bolj zrela, kot je banana, večja je njena varovalna moč ter je v primerjavi s še malce zeleno v zaščiti pred rakom kar osemkrat učinkovitejša.

Zdravijo zgago

Banane so odlični naravni antacidi. Gre za zdravila, ki so namenjena zmanjševanju kislosti želodčnega soka. Ker so lahko prebavljive, ne obtežijo želodca in blažijo težave s pekočo zgago. Že po eni banani je ta znatno manj izrazita.

Uravnavajo krvni tlak

Da bi lahko ohranjalo zdrav krvni tlak, telo potrebuje dovolj kalija, prav z njim so bogate banane. V na videz prezrelih je tega še več, kot v tistih, katerih olupek je povsem rumen.

Blažijo tveganje za depresijo

Banane vsebujejo triptofan. Ta aminokislina se v telesu pretvori v serotonin, nevrotransmitor, ki prežene napetost, zagotavlja pomirjenost ter tudi boljši spanec.

Blažijo zaprtje

Zaradi veliko količine vlaknin zlasti zrele banane odpravljajo zaprtje.

Zagotavljajo energijo

Če ste na delu utrujeni ali se odpravljate na vadbo, vendar nimate moči, pojete banano. Ta zaradi svoje sestave zagotavlja energijo, vzdržljivost, zaradi visoke vsebnosti kalija pa preprečuje mišične krče.

Blažijo čir na želodcu

Zaradi mehke strukture in lahke prebavljivosti so zrele banane idealne za vse z želodčnimi težavami in primerne tudi za tiste, ki jih pesti čir na želodcu.

Pomagajo pri slabokrvnosti

Ker so bogate z železom so idealne pri kroničnemu ali akutnemu pomanjkanju železa v krvi.

Blažijo menstrualne težave

Visok odstotek kalija v pikastih bananah lajša menstrualne krče in preprečuje zadrževanje vode v telesu. Prav tako je v njih veliko vitamina B6, ki blaži napihnjenost. Če dodamo še že omenjeni triptofan, so res idealna hrana v tistih dneh.