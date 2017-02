Zdravilo za čiščenje pljuč iz domače kuhinje

Zima je obdobje prehladov in gripe, na kar nas vsak dan opozarjajo zdravstveni delavci. Omenjene okužbe spremljajo zamašeni nosovi in sluz, ki jo telo izloča s kašljem in skozi nos. Da bi okrevanje in čiščenje dihal pospešili, si lahko pomagate z napitkom ali oblogami.

Napitek za čiščenje dihal

Sestavine:

za polovico palca velika korenina ingverja,

žlica kokosovega olja,

žlica medu,

žlica jabolčnega kisa ali soka limone,

pol litra vode.

Priprava:

Ingver temeljito operite in ga narežite na čim manjše koščke.

Dodajte ga vodi, mešanico zavrite in počakajte 15 minut, da se malo ohladi.

Precedite in čaju dodajte med, kokosovo olje in kis. Dobro zmešajte in pijte po dve skodelici na dan. Takoj boste začutili olajšanje.

Obkladki iz medu in ingverja

Potrebujete:

žlico kokosovega olja,

žličko sveže sesekljanega ingverja (pri otrocih ingver izpustite, saj jim lahko draži kožo),

žlico medu,

moko (idealna bi bila kokosova, lahko je tudi običajna),

papirnato brisačo,

medicinski samolepilni trak.

Priprava: