Zdravilo, ki pozdravi še tako vztrajen kašelj

Sezona kašlja, vnetih grl in zamašenih nosov je na višku. Če sodite med tiste, ki jih najbolj pesti prav vztrajen in trdovraten kašelj, vas bo zagotovo razveselila vest, da ga je mogoče pozdraviti z domačim zdravilom, ki ga v 20 minutah lahko pripravite doma. V rekordnem času odmaši sinuse, odpravi kašelj in je primerno tudi za otroke.

Sestavine:

250 gramov sveže čebule, narezane na srednje velike koščke

125 gramov medu

Po želji lahko dodate:

žličko česna (sesekljanega svežega ali v prahu),

eno do dve žlici narezane korenine ingverja.

Priprava:

Narezano čebulo stresite v manjši lonček iz nerjavečega jekla ali ognjevarnega stekla (ne aluminija).

Prelijte jo z medom.

Na štedilniku pri zmerni temperaturi segrevajte mešanico, ki ji lahko dodate še česen in ingver.

Ko zavre, jo v pokritem lončku ob rahlem vretju kuhajte 20 minut.

Občasno vsebino hitro premešajte ter znova pokrijte lonček.

Po 20 minutah lonček umaknite z ognja, vsebino precedite, med prelijte v stekleničko s pokrovčkom in sirup hranite v hladilniku.

Uživajte ga po potrebi, ne pogosteje kot na pol ure.

Za otroke do 10 let je primerna količina ena čajna žlička, za starejše otroke ter odrasle pa ena velika žlica.