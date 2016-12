Zdravilni učinki treh kivijev

Kivi, kiselkast zelen sadež, skrit v rjavi lupini, je bogat z vitaminom C, betakarotenom, luteinom in zeaksantinom. Vsi ti preprečujejo staranje, spodbujajo prebavo in varujejo pred številnimi malignimi obolenji, med drugim pred rakom debelega črevesa. Novejše študije pa so pokazale, da je kivi odličen tudi za zniževanje visokega krvnega tlaka, za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov in proti aterosklerozi.

Pot do spoznanj

Norveški strokovnjaki so želeli ugotoviti, ali je s kivijem bogata prehrana z vidika varovanja srca boljša od klasične, sicer bogate z antioksidanti. Da bi to odkrili, so v svojo študijo vključili 100 moških kadilcev v starosti od 44 do 74 let in jih razdelili v tri skupine. Prva skupina je kot dodatek običajni hrani vsak dan zaužila tri kivije. Druga je bila na z antioksidanti bogati dieti, ki jo je pripravila skupina prehranskih strokovnjakov, tretja pa je imela običajen jedilnik.

Vse tri skupine so uživale nadomestke z vitamini, omejeno pa je bilo uživanje lupinastih plodov, jagodičevja, granatnega jabolka, paradižnika, kave in čaja, tretji in drugi skupini je bil prepovedan kivi, so zapisali na portalu PeakHealthAdvocate.com.

Vpliv

Pri vseh so strokovnjaki spremljali nivo krvnega tlaka, verjetnost nastajanja strdkov in zdravje krvnih žil.

Po osmih tednih se je izkazalo, da se je pri moških iz prve skupine znižal tako zgornji (sistolični) in sicer za 10, kot tudi spodnji (diastolični) krvni tlak, ki je padel za 9 mm Hg. Pri drugi skupini se je zgornji krvni tlak znižal za 10 enot, spodnji pa je ostal nespremenjen. V skupini, ki je vsak dan uživala kivi, se je krvni tlak skupno znižal za 33 odstotkov.

Pri preverjanju zdravja krvnih žil in verjetnosti ateroskleroze je bilo pri moških iz prve skupine zaznano 15-odstotno izboljšanje. To je ohrabrujoče, saj kivi varuje zdravje krvnih žil in tako manjša verjetnost srčne kapi. Pri skupini, ki je uživala antioksidante, so bile izboljšave sicer zaznavne, a manj opazne.

Jejte ga vsak dan

Čeprav strokovnjaki niso ugotovili, katere snovi v kiviju so zaslužne za te vplive, pravijo takole: »Redno uživanje kivija med drugimi pozitivnimi učinki lahko občutno zaščiti pred srčno-žilnimi boleznimi. Rezultati so opazni že ob treh sadežih na dan.«

Če nimate idej, kako ga umestiti v prehrano, vam jih nekaj ponujamo mi: lahko ga dodate ovseni kaši, narežete in dodate solati, zmešajte ga z jagodami in borovnico v sadno solato ali ga samo olupite ter uživajte v njem.