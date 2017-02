Zdravilni učinki treh banan

Ste vedeli, da lahko, če vsak dan pojeste tri banane, zmanjšate verjetnost srčne in možganske kapi? Kot zatrjujejo britanski in italijanski znanstveniki, je eno treba zaužiti po zajtrku, drugo po kosilu in eno proti večeru, s čimer se nevarnost nastanka krvnih strdkov zmanjša za 21 odstotkov.

Zaslužen je kalij

V publikaciji Journal of American College of Cardiology objavljeni rezultati študije namreč dokazujejo, da je nevarnost kapi mogoče zmanjšati ali povsem izničiti s primerno količino kalija v telesu, z njim pa so bogate banane, ribe, špinača in leča. Dnevni vnos 1600 miligramov kalija zadostuje, v eni banani pa je tega elementa približno 500 miligramov. Ta med drugim znižuje krvni tlak ter zagotavlja pravilno delovanje možganov, srca in živčnih funkcij.

Poleg tega imajo tri banane, s katerimi telesu zagotovite 1500 miligramov kalija, še druge pozitivne učinke: