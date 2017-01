Je čistilec organizma, spodbuja prebavo in uravnava tek, krepi srce in lajša bolečine v grlu. Tudi v kozmetiki ga s pridom uporabljamo, za svetlejši in enakomernejši ten, lasje bodo krepkejši in bolj sijoči. Poleg tega pa je tudi do narave in zdravja prijazno čistilo.

Že na stotine let velja kot zdravilo in preventiva pred številnimi tegobami. Uporabljali so ga kot konzervans, deodorant, tonik za vitalnost in moč, dezinfekcijo in celjenje ran. V času Hipokrata, očeta medicine, so jabolčni kis uporabljali za zdravljenje številnih stanj, celo sam ga je predpisoval kot zdravilni eliksir, njegove pozitivne učinke na zdravje so poznali tudi stari Egipčani, o njem so pisali tudi stari Kitajci, v času ameriške državljanske vojne so ga imeli za antiseptik.



In zakaj je jabolčni kis tako poseben? Jabolka, glavna sestavina, so polna izjemnih hranil, ne pravimo jim zaman najbolj zdravo sadje na svetu. Vsebujejo številne vitamine in minerale, ki so nujni za rast, obnavljanje in vzdrževanje zdravja organizma – kalij, natrij, magnezij, kalcij, bor, fosfor, železo, fluor, v njih so vitamini C, E, A, B1, B2, B6, betakaroten, bioflavonoidi, pektin, jabolčna in ocetna kislina.



Preden se zapodite med prodajne police, poskusite z jabolčnim kisom, ki mu mnogi rečejo kar najbolj zdravilen dar človeštvu. Ne uporabljajte ga samo za pripravo solate, ampak tudi drugače: poskušajte ga vsak dan popiti od dve do šest žličk (seveda ne katerega koli, najboljši je domač, najbolje ekološki) v kozarcu vode. Napravite si lahko napitek iz kisa, vode in medu, pijete lahko toplega ali hladnega. Odsvetujejo ga le tistim, ki imajo preveč želodčne kisline, gastritis, čir na želodcu ali na dvanajsterniku.



Za zdravo srce



Jabolčni kis je odličen čistilec organizma: raztaplja maščobe in sluz v telesu in tako krepi zdravje jeter, ledvic in drugih organov. Tako prispeva tudi k hujšanju: izguba kilogramov ni mogoča, če metabolizem ne dela dobro, jabolčni kis ga spodbuja, poleg tega uravnava tek, krepi občutek sitosti in manjša željo po dodatni hrani. Obenem nevtralizira patogene bakterije in strupe, ki jih v telo lahko vnesemo s hrano; spodbuja zdravo prebavo, saj preprečuje zaprtje, in niža tveganje razvoja visokega tlaka. Raziskave so dokazale, da kalij, ki je v kisu, blagodejno vpliva na srce in ga pomaga krepiti, obenem niža holesterol, pomaga tudi nižati tveganje raka, preprečeval naj bi rast rakavih celic. Koristi tudi pri varikoznih venah, zjutraj in zvečer si naredite obkladek iz čistega jabolčnega kisa.



Omili tudi bolečine v grlu; zmešajte en del kisa s tremi deli mlačne vode in mešanico grgrajte.



Čeprav je kisel, je odličen pripomoček za uravnoteženje kislosti telesa, saj z uživanjem telesu povrnemo pH-ravnotežje. Z uživanjem jabolčnega kisa bomo pomagali odpravljati posledice uživanja hrane, ki ruši pH-ravnotežje v telesu in tako povzroča pomanjkanje energije, nagnjenost k okužbam, anksioznost, razdraženost, glavobol, težave s sinusi, alergije... Za vzpostavljanje pH-ravnotežja v telesu naj bi vsak dan popili dve žlici jabolčnega kisa, ki smo ga razredčili v dveh decilitrih vode.



Pomaga tudi pri artritisu, blaži bolečino, odstranjuje višek tekočine, s toplo mešanico kisa in vode si lahko natrete boleče mesto. Prav tako koristi pri diabetesu: pomaga stabilizirati raven sladkorja v krvi, izboljšuje občutljivost na inzulin in omogoča nadzor nad diabetesom tipa 2. Raziskava iz leta 2007 je odkrila, da je pri pacientih z diabetesom 2, ki pred spanjem zaužijejo dve žlici jabolčnega kisa, raven sladkorja naslednje jutro nižja.



V službi lepote



Tudi do kože je prijazen: spodbuja celično izgradnjo kože in vezivnega tkiva. Akne in mastno kožo namažite z mešanico jabolčnega kisa in vode. Tudi starostne pege si lahko namažete s to mešanico, z njo se lahko spravite tudi nad glivice na nohtih. Raztopino jabolčnega kisa uporabljajte kot tonik za uravnoteženje naravnega pH kože: na očiščen obraz si nanesemo raztopino zvečer, pred spanjem in zjutraj pred nanosom kreme in ličil; koža bo svetlejša, ten enakomernejši. Masaža z jabolčnim kisom pobeli zobe in z njih odstrani madeže kave ali čaja.



Z jabolčnim kisom si pomagajte ob prhljaju pa tudi namesto balzama: lasje bodo krepkejši in bolj sijoči.



Čiščenje



In še: ker uničuje bakterije in odpravlja neprijetne vonjave, je lahko jabolčni kis tudi odlično do zdravja prijazno naravno čistilo. Naredite raztopino z vodo in z mešanico čistite kopalnico, brez posebnega drgnjenja boste odstranili vodni kamen. Odličen je pri čiščenju hladilnika in pralnega stroja: v posodico s pralnim praškom dodajte dve žlici kisa, in to kar med pranjem perila, saj ga kis ne bo poškodoval, prva tako ne bo pustil vonja.