Zdravilna apiterapija

Pozimi, ko zaradi takšnih ali drugačnih težav, večinoma prehlada ali gripe, obležimo v postelji, je še posebno aktualen eden izmed najbolj znanih čebeljih pridelkov – med. Le kdo še ni slišal nasveta, da je treba, kadar obležimo s prehladom, popiti veliko čaja z limono in medom? No, da ima ta naravna sladka snov številne zdravilne učinke in da je njegova uporaba še kako koristna pri preprečevanju, zdravljenju in rehabilitaciji človeka in živali, so potrdile že številne raziskave. Tako kot pri drugih čebeljih pridelkih, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, matični mleček, čebelji strup ter apilarnil.



Veda, ki se s tem ukvarja, je apiterapija. Kot nam je povedal Vlado Pušnik, vodja Sekcije apiterapevtov Slovenije pri Čebelarski zvezi društev Maribor, so v Rusiji že pred desetletji naredili uradni seznam kar 800 bolezni, ki jih lahko zdravimo s pomočjo čebeljih pridelkov. Pri nas je največja omejitev še vedno ta, da apiterapija ni priznana kot zdravilska metoda, na žalost pa je niti novi zakon o zdravilstvu, ki je še v nastajanju, ne vključuje v celoti. To pa še ne pomeni, da je popolnoma prezrta. Pušnik razloži, da se pri njih v zadnjih letih oglaša vedno več posameznikov, tako čebelarjev kot tistih, ki prihajajo iz zdravstvenih poklicev, ki v čebeljih pridelkih vidijo veliko uporabno vrednost. Udeležujejo se posebnih tečajev, na katerih se naučijo, kako pridobivati čebelje pridelke za apiterapevtske namene, kako narediti pripravke iz njih ter kako svetovati glede načinov njihove uporabe.

En gram na kilogram teže

Pravilna uporaba je še kako pomembna, saj lahko v nasprotnem povzročimo več škode kot koristi. Pozorni moramo biti na primeren odmerek, na časovno obdobje uporabe in tudi način uporabe. "Če prekoračiš odmerek, lahko pride do kontraindikacije, prav tako če predolgo uporabljaš," razloži Pušnik. Zato je pomembno, da se pri nakupu pripravkov iz čebeljih pridelkov posvetujemo s strokovno podkovanim čebelarjem. "Vsak čebelar, ki prodaja čebelje pridelke, je neke vrste svetovalec. Moral bi biti usposobljen. Če kdo kjer koli kupi čebelji pridelek in vpraša, zakaj se ga uporablja, in dobi odgovor, da za vse, to nikakor ne drži. Vse skupaj je precej bolj zahtevno in treba je dobiti jasno razlago. Denimo, koliko časa je treba nekaj jemati, v kakšnih odmerkih, v kakšnih presledkih ipd.," opozarja sogovornik, ki je izdal tudi knjigo Apiterapija. Pojasni še, da lahko, če denimo uporabljamo preveč medu naenkrat, dobimo celo alergijo na to živilo živalskega izvora. Svetuje, da ga na dan lahko pojemo od 1 do 2 grama na kilogram telesne teže. Uživajo ga lahko tudi diabetiki, a v polovičnih odmerkih, aktivni športniki pa tudi v nekoliko višjih, denimo tri grame na kilogram telesne teže. "Ljudje čez leto ne jedo nič medu, potem pa, ko začnejo kašljati in so prehlajeni, ga vzamejo več žlic na dan. To ni dobro. To je kontraproduktivno," razloži.



Med se sicer lahko uporablja tudi pri inhalacijah, masažah, kopelih ter tudi pri celjenju ran. Ob tem velja spomniti, da je kristaliziran med znak, da je pristen, naraven.

S čebeljim strupom nad multiplo sklerozo

Proti bakterijam, virusom ter tudi plesnim pri rastlinah, živalih in ljudeh se uporablja propolis. Primeren je lahko kot balzam za ustnice, deluje tudi proti glivicam. Pravijo mu naravni antibiotik, saj deluje proti bakterijam. Vpliva protibolečinsko ter med drugim deluje proti srbenju. Propolis je snov, ki deluje antibakterijsko, protiglivično ter protivirusno, na primeru pri virusu influence in virusu herpesa. Čebelji vosek je primeren za različne obloge, uporabljajo ga kot sestavni del naravnih mazil. Najbolj bogat in najdražji pridelek žlez čebel je matični mleček. Po besedah sogovornika gre za preventivno sredstvo za izboljšanje odpornosti, poleg tega je tudi pravi hormonski preparat, ki deluje tako stimulativno kot antidepresivno in je lahko celo naravni doping. Nikakor ne gre prezreti cvetnega prahu, katerega korist se izpostavlja pri veliko boleznih, pri čemer lahko deluje preventivno pri osteoporozi pri ženskah, pri moških pa je odlično sredstvo proti rasti prostate.



Šele v zadnjem času pri nas vse bolj v osredje stopa apilarnil, ki ima veliko skupnih lastnosti z matičnim mlečkom, deluje torej protivirusno, izboljšuje spomin, veča apetit ter krepi odpornost. Na koncu opozorimo še na čebelji strup, ki, kot poudari Pušnik, glede na zadnje raziskave daje odlične rezultate pri zdravljenju multiple skleroze. "Pomaga tudi pri drugih avtoimunskih obolenjih, kjer so težava živci. Čebelji strup je snov, ki rešuje in v manjših količinah lahko deluje kot zdravilo," pove sogovornik in še, da z njim lahko zdravimo tudi alergijo na čebelji strup. Seveda ob predpostavki, da se ga, tako kot vse druge čebelje pridelke, uporablja pravilno.