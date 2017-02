Zdravila so proti bolečinam v križu nemočna

Topli obkladki, gibanje in masaža so najboljši načini za zdravljenje bolečin v križu. Foto: Shutterstock

Ameriško zdravniško združenje je podalo nove smernice pri premagovanju bolečin v spodnjem delu hrbta, natančneje v križu. Kot opozarjajo strokovnjaki, je zdravljenje teh s protibolečinskimi in protivnetnimi zdravili nesmiselno.

Boljše brez kemije

Pacientom priporočajo masažo, akupunkturo, jogo, hojo in segrevanje bolečega področja s toplimi obkladki, tudi če je bolečina prisotna 12 tednov. Šele če ta postane kronična, torej traja dlje od treh mesecev, je smiselno pomoč poiskati v zdravilih, ki pa naj bodo res zadnja rešitev, piše Daily Mail.

Ne pospešijo zdravljenja

Nove smernice so podane na temelju številnih raziskav glede tega, kako farmacevtski izdelki vplivajo na blaženje bolečin v križu. Izkazalo se je namreč, da je bil čas okrevanja pri bolnikih, ki so jemali zdravila, enak kot pri tistih, ki so uživali placebo.

Le kot izhod v sili

»Zdravniki bi morali paciente ozavestiti, da akutna in subakutna bolečina v križu sčasoma mineta ne glede na način zdravljenja. Pretiranemu in nepotrebnemu jemanju zdravil, ki imajo številne stranske učinke, zlasti narkotikov, pa bi se morali izogibati, kolikor je le mogoče,« je povedal predsednik združenja dr. Nitin Damle in dodal, da bi ta morala priti na vrsto šele tedaj, ko vse druge terapije ne pomagajo.