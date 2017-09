Zdravi s soljo

Zdravniki in nutricionisti opozarjajo na nevarnost prigrizkov in pripravljene hrane, ki vsebuje obilo soli. S sodobnim načinom prehrane je zaužijemo več, kot je potrebuje naše telo. Če je je preveč, trpi naše zdravje, denimo ledvice, viša se krvni tlak.

Odrasli potrebujemo do 5 gramov soli na dan, otroci od enega do petnajstega leta pa tri grame.

A jo tudi potrebujemo, pomanjkanje soli je prav tako nevarno kot pretiravanje: nujna je za pravilno delovanje telesa in ima ključno vlogo v več fizioloških procesih, pomembna je za zdravo prebavo in normalno funkcioniranje živčnega sistema. Brez nje se kalcij ne absorbira dobro, kar vodi v osteoporozo, pomembna je za dober sen, tudi spolnost. Potrebe po njej se povečajo pri večjih telesnih naporih, določenih bolezenskih stanjih (denimo bruhanju, driski, povišani telesni temperaturi) in ob zelo močnem potenju. Je torej sol naša prijateljica ali sovražnica?



5 gramov

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) naj bi zdrav odrasel človek na dan zaužil največ pet gramov soli (približno eno čajno žličko), otroci precej manj: za osnovno delovanje organizma oziroma t. i. fiziološke potrebe je mladostniki in odrasli potrebujejo samo 1,4 g na dan, otroci glede na nižjo telesno težo še manj, tisti v starosti od 1 do 4 let 0,8 g, pravijo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. A odrasli prebivalci Slovenije v povprečju še vedno za dobrih 130 odstotkov presegamo še priporočeno dnevno količino soli!



Pri nas so največji vir zaužite soli kruh in pekovski izdelki, sledijo mesni izdelki, vložena zelenjava, siri ter polpripravljeni ter pripravljeni izdelki.



Uporabljajmo začimbe

Kuhinjska sol je eden glavnih vzrokov za povišan krvni tlak in posledično možgansko kap ter bolezni srca in ožilja, s pretiranim soljenjem jedi pa povezujemo še več bolezni, od osteoporoze do karcinoma želodca. Manj soli v hrani prispeva k boljšemu delovanju ledvic (in posledično manjši pojavnosti ledvičnih kamnov) ter manjšemu tveganju razvoja osteoporoze. Namesto nje raje uporabljajmo začimbe, denimo baziliko, origano, rožmarin, timijan in vrsto nedomačih, eksotičnih, če hočete, s katerimi izboljšamo okus jedi. Začnite postopoma, da se boste laže navadili na manj slano hrano, ki se vam sprva utegne zdeti neokusna, bleda, brez karakterja. A že čez nekaj tednov bodo postali receptorji slanosti v ustih bolj občutljivi in tudi manj slana hrana bo okusna.