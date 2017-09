Zdravi s psom

Kdor se v jeseni življenja redno sprehaja in druži s psom, ima bolj zdravo srce in ožilje. Foto: Thinkstock

Pes je resnično človekov najboljši prijatelj, poudarja tudi zdravstvena stroka: štirinožni ljubljenci namreč varujejo naše zdravje, predvsem ljudem v starostni skupni nad sedemdeset let.



Kdor se v jeseni življenja redno sprehaja in druži s psom, ima nižjo raven trigliceridov v krvi in nižji krvni tlak, ugotavlja zdravstvena stroka. Lastniki štirinožnih prijateljev imajo na splošno bolj zdravo srce in ožilje, poudarjajo izsledki nedavne ameriške raziskave.

Srčna kap je občutno redkejši pojav pri starostnikih, ki vsak dan uživajo v družbi psa, kakor pri tistih, ki živijo sami. Tudi tisti, ki so preboleli infarkt ali drugo srčno obolenje, hitreje in uspešneje okrevajo v pasji družbi, lastniki štirinožnih prijateljev tudi statistično živijo dlje.

Ključno je, da se pasji ljubitelji redno in aktivno gibajo, kar je v jeseni življenja ključno za ohranjanje zdravja in dobrega počutja, poroča portal grandparents.com, sprehajajo se namreč najmanj dve uri in pol na teden, kaže statistika.

Redna rekreacija pomaga do nižjega indeksa telesne mase in boljše samopodobe ter prijetnejšega razpoloženja, ki pa uspešno odganja še eno veliko zdravstveno tveganje – stres.