Zdravega kadilca ni

Bolezni in smrti, ki jih povzroča kajenje, so absolutno preštevilne, in če upoštevamo dejstvo, da gre za popolnoma preprečljive tragedije, je zadeva še toliko absurdnejša. V Sloveniji kadi vsak četrti odrasel, večina jih je začela v mladosti. Vsak dan zaradi posledic kajenja tobaka umre deset ljudi, torej 3600 na leto, kar je, šokantno, več kot zaradi vseh smrtnih prometnih nezgod, samomorov ter posledic alkohola, uživanja prepovedanih drog in aidsa, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Umirajo ljudje v aktivnih dobi – med 30. in 44. letom starosti vsako sedmo smrt pripisujemo kajenju, med 45. in 59. letom starosti pa vsako tretjo,« opozarja Helena Koprivnikar, dr. med., z NIJZ. »Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, umre dve tretjini kadilcev, ki v povprečju izgubijo od 10 do 15 let življenja, mnoga leta pred smrtjo pa imajo zelo slabo kakovost življenja. Po odstotku kadilcev se uvrščamo nad povprečje Evropske unije.«



Torej, bi vsaj poskusili opustiti kajenje? Je bila takšna namera morda tudi med vašimi novoletnimi zaobljubami? Največkrat je prva na seznamu, pred hujšanjem, varčevanjem ipd., nedvomno pa je med najpomembnejšimi. »Zdravniki bi morali bolje izkoristiti obdobje novoletnih zaobljub. Premalo se zavedamo, kako velik vpliv imamo na bolnike, ki jih zdravimo, in kako veliko lahko naredimo za preprečevanje in opustitev kajenja,« poudarja prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med., specialistka kardiologije, ki dela v specialistični kardiološki ambulanti v Medicinskem centru Barsos in v ljubljanskem UKC. »Trudimo se, da bi bolnikom s koronarno boleznijo podaljšali življenje in izboljšali kakovost dodanega življenja, premalo pa razmišljamo, da je pri kadilcih to sizifovo delo, saj z zdravili ne moremo popraviti niti polovice škode, ki jo srcu naredi kajenje.« Učinki kajenja so po besedah sogovornice obsežni in pogubni, kajti ta razvada ne prizanaša nobenemu organu v telesu, nobenemu kadilcu in niti ne pasivnim kadilcem. »Statistični podatki kažejo, da v ZDA kajenje neposredno ali posredno vsako leto povzroči 480.000 smrti, kar je več, kot je skupna bera HIV, alkohola, prepovedanih drog, prometnih in požarnih nesreč,« opozarja sogovornica.



Kadilci pogosto pri zdravniku



Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je najbolj znana bolezen, povezana s kajenjem. Pri tej bolezni gre za bolj ali manj izražene zožitve, obstrukcije, dihalnih poti. »S testiranjem pljučne funkcije, tj. spirometrijo, testiramo bolnike, večinoma zdajšnje in nekdanje kadilce. To testiranje je v medicini nujno za postavitev diagnoze in spremljanje napredovanja bolezni, v vsakdanjem življenju pa naredi tudi škodo,« pravi prim. mag. Ružić Medveščkova. »Kadilci se namreč lahko hvalijo z dobrimi vrednostmi vdihanega in izdihanega zraka in mislijo, da so zdravi oziroma da zanje ne veljajo škodljivosti kajenja.«



Jasno je, da zdravega kadilca ni, kljub morebitnim dobrim izidom spirometrije. A kot opozarja sogovornica, testiranje ne odkrije hudih sprememb na pljučih, ki se resda ne kažejo z zoženimi dihalnimi potmi, temveč s kroničnim kašljem, neprijetnim izkašljevanjem, kratko sapo ali pa vsaj oteženim dihanjem ob naporu, s piskanjem, tesnobo v prsih, okrnjeno telesno zmogljivostjo in pomanjkanjem življenjske energije: »Kljub normalni spirometriji kadilci pogosteje obiskujejo zdravnike, imajo veliko večje tveganje za okužbe, pogosteje je potrebno bolnišnično zdravljenje ali celo urgentni sprejemi ob hudih zagonih respiratornih simptomov, vse to pa hudo prizadene kakovost življenja. Stroške solidarno nosimo vsi.«



Kajenje prizadene vse organe



Kadilci se večinoma ne zavedajo, da so spremembe na pljučih, kot je emfizem, ki nastane zaradi pokanja drobnih normalnih pljučnih mehurčkov, ki se zlivajo v večje, nefunkcijske bule, in izgube elastičnosti pljučnega tkiva, nepopravljive. »Z opustitvijo kajenja še zdaleč ne odstranijo tveganja za napredovanje pljučne bolezni. Kajenje pomembno prizadene tudi srčno-žilni sistem. Nikotin spodbuja simpatični živčni sistem, izloča se noradrenalin, ki sproži zožitev vsega žilja v telesu, vključno s srčnim žiljem, in posledično slabo prekrvitev organov. Pri kajenju se dvigne krvni tlak in poveča srčna frekvenca, oboje pa akutno in kronično poškoduje tako srce kot žilje,« opisuje specialistka kardiologinja in poudarja, da škodljive snovi v cigaretah okvarijo vse organe v telesu.



Strokovnjaki vsak dan odkrivajo nove škodljive učinke kajenja, ki ima pomembno vlogo pri nastanku ali poslabšanju različnih rakavih obolenj, srčnih in možganskih bolezni, bolezni, povezanih s strjevanjem krvi, visokega krvnega tlaka, bolezni perifernih arterij, sladkorne bolezni tipa 2, sive mrene, degeneracije rumene pege, osteoporoze, erektilne disfunkcije, revmatoidnega artritisa in še bi lahko naštevali. »Velika večina ljudi začne kaditi v drugem desetletju življenja. O nevšečnostih in zapletih, ki jih bodo imeli zaradi kajenja v zrelem življenjskem obdobju, ne razmišljajo in ne želijo razmišljati, to je za njih preveč oddaljen, nerazumljiv in nezanimiv čas,« ugotavlja prim. mag. Ružić Medveščkova. »Podatki kažejo, da kar 40 odstotkov mladostnikov, ki so redni kadilci, ne bo doživelo časa, ko bi si zaslužili pokojnino. Zame kot zdravnico je nerazumljivo, da bolniki z zastrašujoče težkim dihanjem, pravimo, da dihajo na škrge, komaj čakajo na vsak trenutek, ko bodo lahko vlekli vase cigaretni dim, pa čeprav z veliko težavo. Ne razumem bolnikov, ki jim postopoma režejo spodnje okončine, najprej prste, pa nogo pod kolenom, pa nad kolenom, pa še drugo nogo, pa že v bolnišnici iščejo skrite kotičke, v katerih s slastjo hitijo kaditi, ker vedo, da jih bo prej ali slej zalotila medicinska sestra in jim preprečila naslado!«

Opustite kajenje Dan brez cigarete lahko za vse kadilce pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja, poudarja Helena Koprivnikar, dr. med. »Večina kadilcev želi prenehati kaditi, veliko jih v prvih nekaj poskusih ni uspešnih, zato jim je na voljo pomoč pri opuščanju kajenja. Opustitev kajenja je koristna za zdravje v katerem koli starostnem obdobju, največje koristi za zdravje pa posameznik pridobi, če to stori pred 40. letom starosti. V Sloveniji obstaja več vrst brezplačnih in plačljivih pomoči pri opuščanju kajenja. Brezplačen je svetovalni telefon na številki 080 27 77, kjer pomagajo usposobljeni svetovalci vsak delovnik med 17. in 20. uro. Ponujajo različne informacije pa tudi podporo med opuščanjem kajenja in vzdrževanjem abstinence. Brezplačni so tudi programi opuščanja kajenja, ki potekajo v zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci za obisk centra ne potrebujejo napotitve osebnega zdravnika, lahko pa izbirajo med skupinskim ali individualnim svetovanjem. Plačljivi vrsti pomoči pri opuščanju kajenja sta nikotinsko nadomestno zdravljenje (žvečilke, obliži) in zdravila na recept,« pojasnjuje sogovornica in poudarja, da bodo ob letošnjem dnevu brez cigarete podprli predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki predvideva enotno embalažo, popolno prepoved oglaševanja, promocijo in razstavljanje tobačnih izdelkov, dovoljenje za prodajo tobačnih izdelkov, velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila, prepoved značilnih arom in strožje kaznovanje kršitev.

Bi morda poskusili opustiti kajenje, za vsaj en dan? Ni lahko, povedo izkušeni, a vztrajnost se splača. Tako v zdravstvenem kot finančnem smislu, povedo uspešni, ki so premagali smrtno nevarno navado in obrnili nov list v življenju. Strokovne pomoči za opustitev kajenja ne manjka, le zbrati je treba pogum in – začeti. Pred vami je dolga in naporna pot, a z zagotovljeno nagrado: zdravjem vas in vaših bližnjih. Telesna zasvojenost vas bo opominjala le kakšen teden, duševna je lahko vztrajnejša, proti njej se boste morda bojevali tudi kakšno leto (seveda, zgolj občasno). V prvih dneh pričakujte odtegnitvene znake, kot so napetost, živčnost, nespečnost, razdražljivost, pomanjkanje koncentracije, glavobol, povečan apetit in težave s prebavo, samo koprnenje po kajenju pa vsakokrat traja le po nekaj minut, potem pojenja. V najhujših trenutkih se potolažite s prhanjem, umivanjem zob, sprehodom, rekreacijo ali kakšnim konjičkom – zavedajte se, da bo kriza zanesljivo minila, čas tu stoodstotno celi rane! In ko boste kajenje tudi miselno izločili iz vsakdanje rutine in navad, se boste lahko razglasili za zmagovalca, ki bo nenadoma imel veliko več prostega časa, energije, zdravja in denarja.