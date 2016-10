Zdenko Domančić: Naše želje nas na koncu ubijejo

Kakor koli, pri sedeminšestdesetih letih se mag magov počasi odpravlja v zasluženi pokoj, prav zdaj mu računajo konkretni znesek. Dobre novice za trume naših pacientov, ki še vedno derejo na skupinske terapije v blejskem hotelu Lovec, pa so, da ga bo očitno velik del preživel v Sloveniji. Z zvesto ženo Tanjo, ki jo ljubeče imenuje »ratni drug«, torej vojni tovariš, sta na Bledu pravkar kupila stanovanje. Svoja zlata leta pa namerava Zdenko Domančić, ledolomilec v bioenergetski terapiji, posvetiti tudi razmišljanju in pisanju.

Vaš sin Stipe mi je nekoč zaupal fascinantno reč. In sicer je rekel, da je bistvo vaše bioenergetske metode v tem, da pomaga iz pacientove podzavesti v njegovo zavest spraviti informacije, ki so ključne za ozdravitev. Je to res?



To je res. Točno tako. Ko mi prenašamo energijo, s tem menjamo programe v bolnikovih možganskih celicah. Menjamo mu celotno matrico. Ta energija, ki jo prenašamo v pacienta, je inteligentna – mnogo bolj inteligentna od vsakega od nas. Vsekakor inteligentnejša od mene. Od vseh zgodbic za majhne otroke je ena najbolj smešnih ta, da naj bi nas Bog ustvaril po svoji podobi. Kje pa! Bog vendar ni ogromen bradat gospod, ki ima tam gori v svoji vili inštaliran tudi WC! Ne, Bog je vsa energija v vesolju v milijardah let.



Lepa formulacija. Ampak kaj sploh je naša podzavest?



Naša podzavest je del tistega, kar imenujemo Bog. To je tisto božje v nas.



Ampak če je tako … potem vi z metodo Zdenka Domančiča v bistvu prenašate Boga v pacienta, da ojača tisto, kar je v njem že Božjega. Imam prav? In s tem pacient ozdravi.



(Previdno pokima.) Hm, dobro, lahko bi se tako reklo. Ampak pri takih poenostavitvah moramo biti še posebno pazljivi, ko uporabljamo besedo Bog. Zakaj? Ker si je neka zelo mračna ekipa že zdavnaj prisvojila monopol nad pojmom Boga. Zato mu bomo raje rekli Ustvarjalna sila. Ali morda kar Stvarnik.



Velja. Stvarnik.



Zelo pomembno se je zavedati, da bolezen nastane kot posledica naših želja. V resnici so naše želje tiste, ki nas na koncu ubijejo. Kolikor bolj nerealne so, toliko hitreje nas ubijejo. Treba jih je držati na povodcu.

