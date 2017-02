Zbistrite um

Naj bo začetek ali konec delovnega tedna, če imate umsko naporno in zahtevno službo, vas najbrž vsak dan nekajkrat napade neznosna utrujenost: v ponedeljek nam je težko, ker je pač, no, komaj dooolg ponedeljek, torek je samo torek, v sredo se sprašujemo, kdaj bo petek, v četrtek imamo že vsega dovolj, v petek pa smo kot cunje in komaj čakamo, da gremo domov ali s prijatelji na kozarček.



Psihoterapevt Mike Dow, ameriški avtor knjige The Brain Fog Fix, odkriva, kaj jesti, da si boste zbistrili um in povrnili koncentracijo. Ključ je namreč v prigrizkih, ki izboljšajo vaše kognitivne funkcije in vam pričarajo pozitivno razpoloženje.



Avtor svetuje, da naporen delovni dan začnete z grškim jogurtom, obogatenim z oreščki in jagodami, s čimer boste pospešili tvorbo nevrotransmiterjev, kemičnih snovi v možganih, ki prenašajo informacije med živčnimi celicami, njihovo pomanjkanje pa lahko povzroči močna nihanja razpoloženja in motnje koncentracije ter celo depresijo. Orehi vplivajo tudi na dvig razpoloženja, prav tako jagode, znane kot močan antioksidant, ki pospešuje delovanje možganov.



Ko imate le še nekaj uric do odhoda domov, vas pa napade neznanska lakota, ne zavijte pred avtomat s hitrimi prigrizki in ne potegnite iz predala sladkarije, ki jo imate tam za vsak primer; um osvežite in podaljšajte delovno storilnost z zdravim obrokom, prinesenim od doma, denimo brokolijem in rdečo papriko s humusom. Dr. Dow dodaja, da predelani nezdravi prigrizki, denimo smokiji in čips, slabijo koncentracijo in tako rekoč uspavajo vaše kognitivne funkcije, omenjena malica pa vam, nasprotno, podari jasne misli, potrebne za dokončanje zahtevnega dela. Skrivnost pozitivnega učinka teh živil je v vitaminu C, ki ohranja raven kortizola, in zdravih maščobah, ki vas oskrbijo z energijo.



Vsi, ki delajo v izmenah ali do poznih ur, vedo, kako naporno je delati zvečer. Če vas tedaj napade lakota, pojejte sendvič – in se zvalite na kavč pred televizijo, kajti za drugam ne boste več. Šalo na stran, ker vas čaka še nekaj uric predanega dela, si dvignite koncentracijo s hranljivim večernim obrokom, ki ga priporoča avtor: banana s pistacijami je izvrstna rešitev, ki vas ne bo zazibala v sen. Oboje vsebuje vitamin B6, katerega naloga med drugim je proizvodnja serotonina, nevrotransmiterja, ki je povezan z občutkom zadovoljstva. Malce pred odhodom domov pa si pripravite še kamilični čaj, s čimer si boste zagotovili prijeten spanec, kar je, seveda, izvrsten temelj za nov delovni dan. A. S. Za začetek uspešnega delovnega dne: grški jogurt. S kamiličnim čajem si boste zagotovili prijeten spanec, kar je izvrsten temelj za nov delovni dan.