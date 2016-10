Zavezništvo trinajstih

Zbrali smo trinajst živil, s katerimi ustvarimo obrambni ščit, ter predloge, kako jih vključiti v prehrano, da bo kar najbolj okusna in raznovrstna.

1 Med



Z dragocenim čebeljim pridelkom lahko sladkamo ne le tople pijače, temveč tudi sveže narejene smutije. Prav tako tekne na kruhu z maslom. Presenetljivo dobro se izkaže v marinadi za piščanca.



Vitamini in minerali: C, kalcij, B5, B6, B9 (folna kislina), železo, magnezij, cink



2 Limona



Limona v zeliščnem ali sadnem čaju je klasika. Namesto nje lahko uporabimo tudi pomarančo ali mandarino. Citrusi tako vizualno kot s svojo sočnostjo osvežijo vsako solato, ne le sadno. Prav tako pecivo.



Vitamini in minerali: C, A, E, B6, B9 (folna kislina), B12, kalcij, magnezij, cink



3 Juha



Goveje ali piščančje meso s kostmi, zelenjava zelene (por), oranžne (korenje) in rdeče barve (paradižnik) ter sol. To je najbolj preprost, prastar recept za bistro juho, ki pozdravi dušo in telo.



Vitamini in minerali: A, C, D, K, E, B1, B2, B5, B6, B9 (folna kislina), B12, kalcij, magnezij, železo, selen



4 Olivno olje



Primorci se zavedajo, da je že samo po sebi izjemno hranilno in krepilno. Po tradiciji ga jedo tako, da vanj pomakajo koščke kruha in sira. Sicer daje svojstven značaj juham, prilogam in solatam.



Vitamini in minerali: E, K, kalcij, železo



5 Peteršilj



V mešanici s česnom in olivnim oljem je nepogrešljiv pri ribjih jedeh, posebno ocvrtih svežih sardelah. Sicer se njegova aroma in okus ujemata z večino jedi, tudi ko pripravljamo omako za testenine.



Vitamini in minerali: K, C, A, B1, B3, B9 (folna kislina), železo, magnezij, kalcij, mangan, cink



6 Česen



Ta nepogrešljiva začimba je najbolj učinkovita sveža. Česen dodajmo k prilogam vseh vrst. Imeniten je tudi na popečenem kruhku z namazom iz masla, olivnega olja in peteršilja.



Vitamini in minerali: B1, B6, C, mangan, selen, baker, kalcij



7 Čebula



Narezana na obročke in le malo posoljena ter ocvrta je izjemno prijetnega sladkega okusa. Slovenci si brez nje ne predstavljamo praženega krompirja, Francozi pa stavijo na čebulno juho s sirom.



Vitamini in minerali: B1, B6, B9 (folna kislina), C, mangan, baker, fosfor



8 Paprika



Polnjena paprika je kraljica. Izjemno hitro si lahko pričaramo tudi ta kakovostni obrok: na popraženo čebulo damo narezano papriko in še malo popečemo, dodamo zmešano jajce in posolimo.



Vitamini in minerali: C, A, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (folna kislina), mangan, fosfor, magnezij



9 Jabolčni kis



Jabolko in sadje, ki ga je moč svežega jesti v mrzlih mesecih, prav tako sodita med varovalna živila, a jabolčni kis, zmešan s pomarančnim sokom in medom, učinkuje podobno kot tableta proti prehladu.



Vitamini in minerali: A, C, B1, B2, B6, B9 (folna kislina), kalcij, magnezij, cink, fosfor, železo

10 Kislo zelje



Kupimo domače. Že z malo dodanega bučnega olja – prav tako se potrudimo najti slovenskega proizvajalca – nastane okusna malica. Kot veli tradicija, pa naj bo kislo zelje tudi kuhano oziroma praženo.



Vitamini in minerali: C, A, K, E, B9 (folna kislina), kalcij, magnezij, fosfor, železo



11 Rdeča pesa



Obstaja še kaj drugega kot ponavadi prekisla solata iz pese in čuden pesni sok. Že samo kuhan, olupljen in soljen gomolj je odličnega okusa. Z naravnim sokom lahko denimo obarvamo maso za polpete in palačinke.



Vitamini in minerali: C, B6, B9 (folna kislina), mangan, baker, magnezij, fosfor, železo



12 Cimet



V prazničnem času ne pozabimo na cimetove piškote, cimetov čaj in kuhano vino, ki ga ni brez cimeta. Ljubitelji oreškov, denimo mandljev, naj te popražijo v mešanici beljaka, vaniljevega sladkorja in soli.



Vitamini in minerali: C, A, E, K, B3, B6, B9 (folna kislina), mangan, kalcij, magnezij, fosfor



13 Ingver



Vemo, da ingverjev čaj odganja vnetja in je všeč vsem, ki jim prija njegova pikantnost. Nastrgan ingver lahko dodamo v marinado z medom za peko piščanca, v pire krompir ali solato s kuhanimi kozicami.



Vitamini in minerali: C, E, B3, B6, B9 (folna kislina), kalcij, magnezij, fosfor