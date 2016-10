Zato vam zatekajo noge

Ko vam noge tako zatečejo, da komaj obujete celo tiste najudobnejše čevlje, se kar malce ustrašite. A strah je največkrat odveč. Poglejte si najpogostejše razloge za zatekanje nog in nekaj namigov, kako težave ublažiti.

Cel dan ste na nogah

Od jutra do poznega popoldneva tekate po takšnih in drugačnih opravilih, tudi doma se vse do večera ne ustavite. Posledica so seveda zatekle noge. »Kadar večino dneva stojite ali hodite, lahko pride do blažjega zatekanja nog,« pravi Jacqueline Sutera, ortopedinja in tiskovna predstavnica ameriškega ortopedskega združenja. Da bi se temu izognili, jim občasno privoščite malce počitka, kadar je le mogoče se uležite in dvignite noge tako, da bodo nad nivojem srca. Sicer pa zateklost, ki je posledica preobremenjenih nog, čez noč izgine.

Imate preozke čevlje

Tiste lepe čevlje obožujete, a morda so prav ti krivi za težavo, saj niso primerni za vaša stopala. Ozka obutev, ki ima za namenček še veliko pasov in jermenov, pritiska na prste in gležnje, s tem ovira pretok tekočin v stopalu, kar vodi v zatekle noge. Če vaši prsti nabreknejo potem, ko jih stlačite v ozek čevelj, je to zaradi preozke obutve. »Pri nakupu čevljev nedvomno gre upoštevati troje: dobro oporo stopalnemu loku, kvaliteten podplat in naravne, prožne materiale. Temu šele sledi videz,« svetuje Sutera.

Malce ste se zredili

Nekaj kilogramov več prav tako povzroči zatekanje nog, saj se poveča njihov obseg, s tem čevlji postanejo preozki. Na žalost v tem primeru ni druge rešitve, kot izguba kilogramov ali nakup nove obute. Res je tudi, da so zatekle noge lahko posledica nosečnosti, saj se količina telesnih tekočin v organizmu tedaj znatno poveča. V tem primeru si privoščite udobne, zračne čevlje, ki kljub zateklim nogam ne bodo povzročali bolečin.

Imate težave z ožiljem

Če vaše noge vsak dan zatekajo in krivca v prejšnjih razlogih niste našli, imate kaj lahko težave z ožiljem. Venska insuficienca je stanje, ko zaradi slabega tesnjenja venskih zaklopk kri po venah v nezadostnih količinah odteka iz spodnjih okončin. Diagnozo in primerno zdravljenje vam bo v tem primeru priporočil zdravnik.

Morda se podlegli vnetju

Tudi bakterijska ali glivična okužba stopal sta med vzroki za zatekle noge. Zaradi njih se pojavi izpuščaj, vse skupaj vodi v vnetja, katerih posledica so lahko zatečena stopala. Poglejte predelčke med prsti in če na njih opazite spremembe, ki nakazujejo na okužbo, se pri zdravniku pozanimajte o primernem zdravljenju, priporoča Sutera.