Zato je utrujenost tako trdovratna

Utrujenost še zdaleč ni zgolj posledica pomanjkanja spanca. Zanjo so lahko krivi alkohol pred spanjem, perfekcionizem, dramatiziranje, slaba hrana, pretiravanje s kavo. Poglejte 14 navad, zaradi katerih imate pogosto občutek, da se ne boste zmogli prebiti skozi dan.

Preveč sedite

Odlašanje z vadbo na eni strani in preveč sedenja na drugi sta recept za utrujenost, je dokazala študija univerze Georgia. Kot so na podlagi njenih izsledkov zapisali strokovnjaki, bi morali vsi, ki med delom pretežno sedijo, vaditi vsaj 20 minut trikrat na teden. Že v šestih tednih je tako mogoče povečati količino energije in ublažiti utrujenost.

Premalo pijete

Celo blaga dehidracija ima negativen učinek na vse telesne funkcije in ob njej se pojavi občutek utrujenosti. Zaradi pomanjkanja vode se zmanjša volumen krvi, ta postane gostejša, srce bije počasneje in količina kisika, ki prihaja do celic v organizmu, se zmanjša.

Nizka raven železa

Posledice pomanjkanja železa v krvi so hitrejše bitje srca, občutek pomanjkanja zraka in kronična utrujenost. Anemija je pogostejša kot pri moških pri ženskah, vzrok zanjo pa je najpogosteje pomanjkanje železa v prehrani. Listnata zelenjava, rdeče meso, stročnice in jajca so najboljši viri tega minerala.

Perfekcionizem

Če je pri vas vselej prisotna želja po tem, da bi bili popolni, nase vršite stalen pritisk, da bi zadovoljili svoja in tuja pričakovanja. Posledica tega so pogosti občutki frustracije (kadar cilji niso doseženi), kronična utrujenost in izčrpanost, pojasnjujejo psihologi.

Ne zajtrkujete

Ne pravijo zaman, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, prav ta namreč telo zjutraj navda s prepotrebno energijo. Študije dokazujejo, da so ljudje, ki ne zajtrkujejo, pogosteje žrtve kronične utrujenosti, pojasnjuje prehranska strokovnjakinja Amy Goodson. Seveda je ob tem pomembno tudi to, kakšen je zajtrk. Ta mora vsebovati beljakovine, zdrave maščobe, sestavljene ogljikove hidrate ter sveže sadje.

Dramatiziranje

Če sodite med tiste, ki iz muhe pogosto naredijo slona, ni utrujenost, ki vas spremlja iz dneva v dan, nič neobičajnega. Dragocene zaloge življenjske moči namreč trošite za nepotrebno vznemirjanje, svoje pa prida še hormon kortizol, ki okrepi občutke nemoči in pomanjkanja energije.

Preveč časa pred zasloni

Svetloba zaslonov ovira notranji bioritem telesa in ta zato težko prepozna, kdaj je čas za počitek in kdaj za budnost. Strokovnjaki opozarjajo, da je s porastom uporabe sodobne tehnologije znatno naraslo število tistih, ki jih mučita nespečnost in sindrom kronične utrujenosti.

Radi imate sladko

Živila z veliko sladkorja in nezdravih maščob imajo skopo prehransko vrednost in so največji sovražniki energije telesa. Naglo namreč dvignejo količino sladkorja v krvi, ta pa prav tako hitro upade, kar vodi v padec koncentracije in utrujenost.

Preveč ugajate drugim in premalo sebi

Ljudje, ki se vselej trudijo, da bi ugajali drugim, pozabijo nase in na svoje potrebe in energijo vlagajo v prevzemanje zadolžitev in nalog drugih, kar zahteva veliko moči, nikoli pa ne najdejo časa, da bi se spočili in vsaj malo oddahnili.

Nered

Neurejeno delovno in življenjsko okolje je še en pogosti vzrok za utrujenost. Nered namreč ovira koncentracijo in usvajanje novih informacij. Študija univerze Princeton dokazuje, da imajo tisti, ki delajo v urejenem okolju, več, zlasti mentalne, energije.

Utruja vas kava

Kava prebuja, a vendar le, če z njo ne pretiravate. Kofein namreč ovira notranji bioritem, ob tem pa možgani ne morejo prepoznati, kdaj je čas za počitek. To vodi v nespečnost in zato utrujenost. Pitje kave po 18. uri zvečer nikakor ni dobra ideja.

Vedno ste dosegljivi

Preverjanje elektronske pošte, telefona in že sam pogovor s poslovnim partnerjem na dopustu lahko ovira pravi počitek in s tem obnavljanje zalog energije. Študije dokazujejo, da bi si za optimalno sproščanje in počitek morali privoščiti vsaj 14 dni dopusta naenkrat. Brez telefonov in računalnikov.

Radi imate alkohol

Čeprav kozarec piva, vina ali druge alkoholne pijače pred spanjem lahko pomaga zaspati, alkohol negativno vpliva na kakovost spanja. REM-faze spanja so namreč zaradi opojnih pijač krajše in bolj plitve, s tem pa spanec ne doseže pravega učinka, opozarja nevrolog Allen Towfigh.

Neredno spanje

Če komaj čakate petek in soboto, ko se boste zabavali s prijatelji, in zato ob koncih tedna obvezno ponočujete, je nesmiselno pričakovati, da boste nov delovni teden začeli spočiti in sveži ne glede na to, kako dolgo boste v jutru po zabavi spali. Možgani potrebujejo spalno rutino, kadar pa je ta za konec tedna porušena, se na to odzovejo z utrujenostjo.