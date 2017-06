Zato je čokolada dobra za srce

Zdrava prehrana je bistvena za zaščito pred fibrilacijo atrija (gre za motnjo srčnega ritma, ki izvira v atrijih oziroma srčnih preddvorih), med varovalna živila pa sodi tudi čokolada, so dokazali ameriški znanstveniki, ki so zapisali, da lahko zmerno sladkanje s čokolado za petino zmanjša verjetnost fibrilacije.

Prava količina

Z analizo podatkov o prehrambnih navadah in zdravstvenem stanju 55.000 odraslih Dancev so ugotovili, da je mogoče z uživanjem 50 do 170 gramov temne čokolade tedensko za 20 odstotkov zmanjšati verjetnost fibrilacije atrijev. Voditeljica študije Elizabeth Mostofsky , vodja oddelka za epidemiologijo na šoli za javno zdravje Boston, je izsledke povzela za publikacijo Heart: »Fibrilacija atrijev (migetanje preddvorov) se kaže kot izjemno hitro ter nepravilno bitje srca in gre za najpogostejšo motnjo v srčnem utripu. V Evropi in Severni Ameriki je bilo leta 2014 prizadetih približno dva do tri odstotkov prebivalstva. Pri pacientih s to motnjo je petkrat večja verjetnost možganske in dvakrat večja verjetnost srčne kapi kot pri zdravih posameznikih.«

Brez pretiravanja

Z zdravo hrano se je mogoče zaščititi, med to pa sodi tudi čokolada. Pri tistih, ki so je na dan zaužili 25 gramov, se je verjetnost fibrilacije zmanjšala za 16 odstotkov. Kot je potrdila Elizabeth Mostofsky, čokolada, zlasti temna, vsebujejo veliko antioksidantov, ti pa so koristni za vse telo, tudi srce. »Res pa je, da pretiravanje s čokolado ni priporočljivo, saj je bogata s kalorijami in neredko tudi sladkorjem ter lahko redi in povzroči številne metabolične težave, ki prav tako prizadenejo srce.«